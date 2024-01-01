İstanbul'un 7 Önemli Camisinin 7 Sırrı!
''Allah (c.c)'un evi'' olarak ifade edilen camiler, manevi özelliklerinden dolayı Müslüman kişilerin ibadet yapmak için gittikleri yerlerdir.
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''Allah (c.c)'un evi'' olarak ifade edilen camiler, manevi özelliklerinden dolayı Müslüman kişilerin ibadet yapmak için gittikleri yerlerdir. Özel günlerde cemaatin daha da kalabalıklaştığı bu camiler için büyük zatlar, camilerle ilgili bazı tavsiyelerde bulunurlarmış.
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Bu zatlar tarafından söylenilen ibarelere yer veren 'Veli Gönenli Mehmed Efendi' kitapta, 7 caminin neden ziyaret edilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir. İşte İstanbuldaki 7 caminin bilinmeyen sırları...
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EYÜP SULTAN CAMİ Peygamber Efendimize yakın olmak ve Medine'yi ziyaret etme muradına ermek isteyen kişiler için Eyüp Sultan Cami öneriliyor.
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FATİH CAMİ İlim tahsilinde güçlük ve sıkıntı yaşayan kişilerin Fatih Cami?sine gitmeleri tavsiye ediliyor.
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BEYAZIT CAMİ Maddi durumu elverişsiz ve borçlu olan kişilerin Beyazıt Camisinde bulunmaları öneriliyor.
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SÜLEYMANİYE CAMİ Manevi zafer, ruhani terakki ve evliyaullahın ruhlarına kavuşmak isteyenlerin Süleymaniye Camisine gitmeleri tavsiye ediliyor.
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SULTANAHMET CAMİ Maddi ve manevi konularda karar bekleyenlerin namazlarını Sultanahmet Camisi'nde kılmalarının iyi olduğu biliniyor.
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YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ İşlerinin rast gitmesi için Yavuz Sultan Selim Camisi'ne ayak basılmalıdır.
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AYASOFYA CAMİ İdaresinde güçlü olmak isteyenler için Ayasofya Cami tavsiye ediliyor.