İstanbul'un 7 Önemli Camisinin 7 Sırrı!

''Allah (c.c)'un evi'' olarak ifade edilen camiler, manevi özelliklerinden dolayı Müslüman kişilerin ibadet yapmak için gittikleri yerlerdir. Özel günlerde cemaatin daha da kalabalıklaştığı bu camiler için büyük zatlar, camilerle ilgili bazı tavsiyelerde bulunurlarmış.