Yapay Zeka, Sağlık Sektöründeki İş Yükünü Hafifletebilir

Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
Tarihi uzay misyonu tamamlanıyor
Ankara'da servis ücretlerine zam
Ankara'da servis ücretlerine zam
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
Erdoğan: Bizde şehirlerini ihmal eden belediye başkanlığı olmaz
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
'Şehirlerimizi eskisinden daha güzel ve güvenli hale getireceğiz'
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
Şimşek: Programın çalıştığı teyit ediliyor
AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'nin Bursa'nın ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
İhracatta ocak rekoru
İhracatta ocak rekoru
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Gezeravcı: Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'yı görüşecek
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Kendisini başsavcı olarak tanıttı, polise sicil numarasını sordu
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi yarın başlıyor
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Taksici cinayeti: Telefon ve kulaklığı için öldürmüş
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Gri liste nedir? Nasıl çıkılır?
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Yargıtay 'eli sıkı' kocayı tam kusurlu buldu
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Kırıkkale'de yük treninin lokomotifi devrildi, 2 makinist yaralandı
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Işıkhan, 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
Bakan Yerlikaya: Depremde 53 bin 537 canımızı yitirdik
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
MİT ve Emniyet'ten Mossad operasyonu: 7 kişi gözaltında
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Meclis üyesini dışarı çıkarmayan Zabıta Müdürü'nü işten kovdu
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
Emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılıyor
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
'Kafes-34' operasyonunda örgüt üyesi 13 şüpheli yakalandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ye yeni üye seçilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
Kocaeli'deki fabrikada rehin alınan 7 işçi kurtarıldı
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
'Kilisedeki saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı'
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Bölge İdare Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti
Kur korumalı mevduatta düşüş devam etti

Yapay Zeka, Sağlık Sektöründeki İş Yükünü Hafifletebilir

Yapay Zeka teknolojisi hayatın her alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor.

  1. Hastanede yapılan araştırmada, yapay zeka altyapılı androidlerin doktorun ne kadar süre sonra müsait olacağından ve diğer basit konularla ilgili soruları sorunsuz olarak yanıtlayabildiği görüldü. Bu da hemşirelerin yükünün bir kısmını alabileceğini gösteriyor. Makinelerin hastalarla sohbet edebilmelerinin yanı sıra sınavlar, bilmeceler ve hatta sakinleştirici nefes egzersizleri de sunaraka, aynı anda birden fazla hemşire ve hastayı içeren konuşmalara ayak uydurabildikleri tespit edildi. Araştırma, Paris'teki bir hastanede yaşlı hastalar üzerinde yapıldı.

    Hastanede yapılan araştırmada, yapay zeka altyapılı androidlerin doktorun ne kadar süre sonra müsait olacağından ve diğer basit konularla ilgili soruları sorunsuz olarak yanıtlayabildiği görüldü. Bu da hemşirelerin yükünün bir kısmını alabileceğini gösteriyor. Makinelerin hastalarla sohbet edebilmelerinin yanı sıra sınavlar, bilmeceler ve hatta sakinleştirici nefes egzersizleri de sunaraka, aynı anda birden fazla hemşire ve hastayı içeren konuşmalara ayak uydurabildikleri tespit edildi. Araştırma, Paris'teki bir hastanede yaşlı hastalar üzerinde yapıldı.

  2. Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir - 2 TEMAS İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEYEBİLİR Deneyde robotların hastalara yardımcı olup olmayacağı, hastaların kaygılarını hafifletip hafifletmeyeceği ve sağlık personeli üzerindeki baskıyı azaltabilir mi soruları arandı. Bilim insanları, bu teknolojinin "basit ama tekrarlayan görevler" açısından "üretkenliği artırmada" hayati önem taşıyabileceğini öne sürdü. Ayrıca klinisyenler ve hastalar arasındaki potansiyel fiziksel teması azaltarak enfeksiyon bulaşma riskini düşürebileceklerini belirttiler.

    Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir - 2 TEMAS İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEYEBİLİR Deneyde robotların hastalara yardımcı olup olmayacağı, hastaların kaygılarını hafifletip hafifletmeyeceği ve sağlık personeli üzerindeki baskıyı azaltabilir mi soruları arandı. Bilim insanları, bu teknolojinin "basit ama tekrarlayan görevler" açısından "üretkenliği artırmada" hayati önem taşıyabileceğini öne sürdü. Ayrıca klinisyenler ve hastalar arasındaki potansiyel fiziksel teması azaltarak enfeksiyon bulaşma riskini düşürebileceklerini belirttiler.

  3. "Sosyal robotlar" olarak adlandırılan robotlar, ziyaretçilerle akıcı, insan benzeri konuşmalar yapmak için sohbet robotlarıyla aynı teknoloji kullanıyor. Hasta deneyimini iyileştirmek için hastane personeliyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapan robotlar artık gerçeğe daha yakın.

    "Sosyal robotlar" olarak adlandırılan robotlar, ziyaretçilerle akıcı, insan benzeri konuşmalar yapmak için sohbet robotlarıyla aynı teknoloji kullanıyor. Hasta deneyimini iyileştirmek için hastane personeliyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapan robotlar artık gerçeğe daha yakın.