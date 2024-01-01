Yapay Zeka, Sağlık Sektöründeki İş Yükünü Hafifletebilir
Yapay Zeka teknolojisi hayatın her alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor.
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Hastanede yapılan araştırmada, yapay zeka altyapılı androidlerin doktorun ne kadar süre sonra müsait olacağından ve diğer basit konularla ilgili soruları sorunsuz olarak yanıtlayabildiği görüldü. Bu da hemşirelerin yükünün bir kısmını alabileceğini gösteriyor. Makinelerin hastalarla sohbet edebilmelerinin yanı sıra sınavlar, bilmeceler ve hatta sakinleştirici nefes egzersizleri de sunaraka, aynı anda birden fazla hemşire ve hastayı içeren konuşmalara ayak uydurabildikleri tespit edildi. Araştırma, Paris'teki bir hastanede yaşlı hastalar üzerinde yapıldı.
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Yapay Zeka, sağlık sektöründeki iş yükünü hafifletebilir - 2 TEMAS İLE BULAŞAN ENFEKSİYONLARI ÖNLEYEBİLİR Deneyde robotların hastalara yardımcı olup olmayacağı, hastaların kaygılarını hafifletip hafifletmeyeceği ve sağlık personeli üzerindeki baskıyı azaltabilir mi soruları arandı. Bilim insanları, bu teknolojinin "basit ama tekrarlayan görevler" açısından "üretkenliği artırmada" hayati önem taşıyabileceğini öne sürdü. Ayrıca klinisyenler ve hastalar arasındaki potansiyel fiziksel teması azaltarak enfeksiyon bulaşma riskini düşürebileceklerini belirttiler.
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"Sosyal robotlar" olarak adlandırılan robotlar, ziyaretçilerle akıcı, insan benzeri konuşmalar yapmak için sohbet robotlarıyla aynı teknoloji kullanıyor. Hasta deneyimini iyileştirmek için hastane personeliyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapan robotlar artık gerçeğe daha yakın.