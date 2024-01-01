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Ünlü İsim Değişimiyle Şok Etti!

Çok güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncusu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti.

  1. Çok güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncusu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. Herkes diyet yaparken 37 kilodan 65 kiloya çıkarak değişim geçirdiğini belirten ünlü oyuncu şimdi de yüzüne yaptırdığı işlemlerle resmen başka biri oldu.

    Çok güzel Hareketler Bunlar'ın yıldız oyuncusu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. Herkes diyet yaparken 37 kilodan 65 kiloya çıkarak değişim geçirdiğini belirten ünlü oyuncu şimdi de yüzüne yaptırdığı işlemlerle resmen başka biri oldu.

  2. Bir döneme damga vuran "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile adından söz ettiren oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Bir döneme damga vuran "Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile adından söz ettiren oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

  3. Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Ayça Erturan ve Ersin Korkut gibi isimlerle birlikte Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında rol alan oyuncu Zeynep Koçak, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

    Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Ayça Erturan ve Ersin Korkut gibi isimlerle birlikte Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ilk kuşağında rol alan oyuncu Zeynep Koçak, uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşantı sürdürüyor.

  4. Sarı saçları ve başarılı oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan güzel oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dudak uçuklattı.

    Sarı saçları ve başarılı oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan güzel oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi dudak uçuklattı.

  5. Kilo aldığı gözlerden kaçmayan ünlü oyuncunun yüzüne yaptırdığı işlemler de çok konuşuluyor.

    Kilo aldığı gözlerden kaçmayan ünlü oyuncunun yüzüne yaptırdığı işlemler de çok konuşuluyor.

  6. Daha önce sosyal medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan Koçak, "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" ifadelerini kullanmıştı.

    Daha önce sosyal medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan Koçak, "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" ifadelerini kullanmıştı.

  7. Yüzüne yaptırdığı işlemlerle adeta başka birine dönüşen Zeynep Koçak'ın "yok artık!" dedirten inanılmaz değişimi...

    Yüzüne yaptırdığı işlemlerle adeta başka birine dönüşen Zeynep Koçak'ın "yok artık!" dedirten inanılmaz değişimi...