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Prostat Kanseri Riskini Düşürüyor...

İsveçli bilim insanları, sporun prostat kanserine etkisini araştırdı. Sağlıklı beslenme ve egzersizle prostat kanseri riskinin üçte bir oranında düştüğü tespit edildi.

  1. Spor yapmanın prostat kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı keşfedildi. Araştırma İsveç'te bulunan Stockholm Spor ve Sağlık bilimleri Fakültesi'ndeki uzmanlar tarafından yapıldı.

    Spor yapmanın prostat kanseri riskini önemli ölçüde azalttığı keşfedildi. Araştırma İsveç'te bulunan Stockholm Spor ve Sağlık bilimleri Fakültesi'ndeki uzmanlar tarafından yapıldı.

  2. Bilim insanları, kalp ve solunum sistemi sağlığının prostat kanseri riskiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Bacakları çalıştıran hızlı yürüme, koşu, bisiklet gibi aktivitelerin prostat kanseri riskini üçte bir oranında azalttığı belirtiliyor. 7 yıllık süreçte 592 kişiyi takibe alan bilim insanları egzersizin faydalarını görmek için ağır spor yapmak gerekmediğine dikkat çekti.

    Bilim insanları, kalp ve solunum sistemi sağlığının prostat kanseri riskiyle bağlantılı olduğunu tespit etti. Bacakları çalıştıran hızlı yürüme, koşu, bisiklet gibi aktivitelerin prostat kanseri riskini üçte bir oranında azalttığı belirtiliyor. 7 yıllık süreçte 592 kişiyi takibe alan bilim insanları egzersizin faydalarını görmek için ağır spor yapmak gerekmediğine dikkat çekti.

  3. Dengeli beslenme ve egzersizle fitness seviyesini sadece yüzde 3 geliştiren kişilerde prostat kanseri riskinin yüzde 35 azaldığı belirlendi. Bazı bilim insanlarıysa kanser riskindeki düşüşün, beslenme alışkanlıklarıyla da ilgisi olabileceğini savunuyor. Araştırmacılar düzenli sporun kalp ve beyin sağlığına olumlu etkilerinin bilindiğine vurgu yapıyor. Egzersizin kanser gibi hastalıklara karşı da koruma sağladığı düşünülüyor.

    Dengeli beslenme ve egzersizle fitness seviyesini sadece yüzde 3 geliştiren kişilerde prostat kanseri riskinin yüzde 35 azaldığı belirlendi. Bazı bilim insanlarıysa kanser riskindeki düşüşün, beslenme alışkanlıklarıyla da ilgisi olabileceğini savunuyor. Araştırmacılar düzenli sporun kalp ve beyin sağlığına olumlu etkilerinin bilindiğine vurgu yapıyor. Egzersizin kanser gibi hastalıklara karşı da koruma sağladığı düşünülüyor.

  4. PROSTAT KANSERİ NEDİR? Prostat kanseri, bir erkeğin üreme sisteminin bir parçası olan ceviz şeklindeki küçük bir bez olan prostatta gelişir. Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerin kontrol dışı büyümesiyle ortaya çıkar. Kanserli hücreler öncelikle kontrolsüz büyüme göstererek prostat içine yayılır. Ardından prostatı çevreleyen kapsüle uzanır, kapsülü delerek prostat dışına doğru yayılır. Prostat kanseri, iyi huylu prostat bezi büyümesinden farklı olarak prostatın merkezinden değil, kapsüle yakın, merkezden uzak bölgesinden kaynaklanır. Bu nedenle prostat kanserinde idrar şikâyetleri daha geç dönemde hastayı rahatsız eder. Büyüme ve yayılma döneminde yakın organlara, lenf sistemine ve kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölgelerine sıçrayabilir. Prostat kanseri yavaş seyirli olduğu gibi tümör, oldukça agresif karakter göstererek kemik ve diğer organlara sıçrayabilir.

    PROSTAT KANSERİ NEDİR? Prostat kanseri, bir erkeğin üreme sisteminin bir parçası olan ceviz şeklindeki küçük bir bez olan prostatta gelişir. Prostat kanseri, prostat bezindeki hücrelerin kontrol dışı büyümesiyle ortaya çıkar. Kanserli hücreler öncelikle kontrolsüz büyüme göstererek prostat içine yayılır. Ardından prostatı çevreleyen kapsüle uzanır, kapsülü delerek prostat dışına doğru yayılır. Prostat kanseri, iyi huylu prostat bezi büyümesinden farklı olarak prostatın merkezinden değil, kapsüle yakın, merkezden uzak bölgesinden kaynaklanır. Bu nedenle prostat kanserinde idrar şikâyetleri daha geç dönemde hastayı rahatsız eder. Büyüme ve yayılma döneminde yakın organlara, lenf sistemine ve kan dolaşımı yoluyla vücudun diğer bölgelerine sıçrayabilir. Prostat kanseri yavaş seyirli olduğu gibi tümör, oldukça agresif karakter göstererek kemik ve diğer organlara sıçrayabilir.

  5. PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Prostat kanserinin belirtileri, hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönemlerinde hiç belirti ve şikayet görülmeyebilir. Prostat kanseri belirtileri şöyle sıralanabilir: - İdrar yapma güçlüğü - İdrar akışında kuvvet azalması - Menide ya da idrarda kan görülmesi - Boşalma esnasında ağrı - Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi - Kemik ağrıları - Sertleşme bozukluğu. Prostat kanserini haber veren bu belirtiler bazen iyi huylu prostat büyümesinin bir göstergesi de olabilir. Eğer prostat kanseri vücudun başka bölgelerine ve organlarına yayıldıysa, o alanla ilgili belirtiler de verebilir.

    PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Prostat kanserinin belirtileri, hastalığın ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönemlerinde hiç belirti ve şikayet görülmeyebilir. Prostat kanseri belirtileri şöyle sıralanabilir: - İdrar yapma güçlüğü - İdrar akışında kuvvet azalması - Menide ya da idrarda kan görülmesi - Boşalma esnasında ağrı - Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi - Kemik ağrıları - Sertleşme bozukluğu. Prostat kanserini haber veren bu belirtiler bazen iyi huylu prostat büyümesinin bir göstergesi de olabilir. Eğer prostat kanseri vücudun başka bölgelerine ve organlarına yayıldıysa, o alanla ilgili belirtiler de verebilir.