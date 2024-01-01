Fenomenlerin El Konulan Lüks Otomobilleri Arka Soskaklar'da!

"Dilan Polat" başta olmak üzere kara para aklayan fenomenlere ve suç örgütlerine ait olan lüks araçlara el konulup İstanbul Emniyetine tahsis edilmişti. Gündem olan ve çok konuşulan o lüks otomobiller Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. Dizide suçluları yakalamak için kullanılan araç epey ilginç anları ortaya koydu.