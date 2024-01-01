Fenomenlerin El Konulan Lüks Otomobilleri Arka Soskaklar'da!
Gündem olan ve çok konuşulan lüks otomobiller Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. Dizide suçluları yakalamak için kullanılan araç epey ilginç anları ortaya koydu.
-
"Dilan Polat" başta olmak üzere kara para aklayan fenomenlere ve suç örgütlerine ait olan lüks araçlara el konulup İstanbul Emniyetine tahsis edilmişti. Gündem olan ve çok konuşulan o lüks otomobiller Arka Sokaklar dizisinde yer aldı. Dizide suçluları yakalamak için kullanılan araç epey ilginç anları ortaya koydu.
-
Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiasıyla başta Dilan Polat olmak üzere birçok fenomen gözaltına alınmıştı.
-
Türkiye'ye damga vuran ve çok konuşulan bu olay sonrasında birçok lüks araca el konulmuştu.
-
Bu lüks araçlar polis aracına dönüştürülerek, başta Taksim Meydanı olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde kullanılmaya başlandı.
-
Dikkat çeken ve çok konuşulan lüks araçlar şimdide birçok başarılı işlere imza atan Arka Sokaklar dizisine konu oldu.
-
LÜKS ARAÇLAR ARKA SOKAKLAR DİZİSİNDE
-
18 yıldır aralıksız sevenleri ile ekran başında buluşan Arka Sokaklar dizisi, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662?nci bölümün çekimleri esnasında kullandı.
-
'Hüsnü Çoban' karakterine teslim edilen lüks araç eğlence dolu anlara şahitlik ettiriyor.
-
Direksiyonun başına geçen Hüsnü Komiser'in "Öf öf yağ gibi akıyor yağ" ifadeleri kullandığı ise dikkat çeken anlardan biri oluyor.
-
-
-