Vücudu Demir Gibi Yapan Liste!

İLİKLİ KEMİK SUYU Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah uyandığında mutlaka "ilikli kemik suyu" içtiğini belirtti. Kemiklerini güçlendirmek için her gün bu tarifi tükettiğini söyleyen Karatay, bu besinin hem bağışıklığı hem de kemikleri adeta çeliğe dönüştürdüğünü belirtiyor.