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Vücudu Demir Gibi Yapan Liste!

İşte Karatay'ın sağlıklı bir vücut için önerdiği ve sizi canlandırabilecek besinlerin listesi...

  1. Verdiği önerilerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, vücudu demir gibi yapan besinlerin listesini açıklayan bir metin açıkladı. İşte Karatay'ın sağlıklı bir vücut için önerdiği ve sizi canlandırabilecek besinlerin listesi...

    Verdiği önerilerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, vücudu demir gibi yapan besinlerin listesini açıklayan bir metin açıkladı. İşte Karatay'ın sağlıklı bir vücut için önerdiği ve sizi canlandırabilecek besinlerin listesi...

  2. Prof. Dr. Canan Karatay özellikle bazı besinlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, bağışıklık sistemini güçlendirebilecekleri belirtiyor.

    Prof. Dr. Canan Karatay özellikle bazı besinlerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaparak, bağışıklık sistemini güçlendirebilecekleri belirtiyor.

  3. LAHANA Lahana turşusunun dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden olduğunu söyleyen Karatay, Alzheimer, kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra karaciğer yağlanmasını engellediğini ve kan şekerini düzenlediğini belirtti.

    LAHANA Lahana turşusunun dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden olduğunu söyleyen Karatay, Alzheimer, kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıkların yanı sıra karaciğer yağlanmasını engellediğini ve kan şekerini düzenlediğini belirtti.

  4. İLİKLİ KEMİK SUYU Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah uyandığında mutlaka "ilikli kemik suyu" içtiğini belirtti. Kemiklerini güçlendirmek için her gün bu tarifi tükettiğini söyleyen Karatay, bu besinin hem bağışıklığı hem de kemikleri adeta çeliğe dönüştürdüğünü belirtiyor.

    İLİKLİ KEMİK SUYU Prof. Dr. Canan Karatay, her sabah uyandığında mutlaka "ilikli kemik suyu" içtiğini belirtti. Kemiklerini güçlendirmek için her gün bu tarifi tükettiğini söyleyen Karatay, bu besinin hem bağışıklığı hem de kemikleri adeta çeliğe dönüştürdüğünü belirtiyor.

  5. Bir kupa dolusu kemik suyu ile yarım limonu bir arada tükettiğini söyleyen Canan Karatay, karışımına ayrıca bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu eklediğini de belirtiyor.

    Bir kupa dolusu kemik suyu ile yarım limonu bir arada tükettiğini söyleyen Canan Karatay, karışımına ayrıca bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu eklediğini de belirtiyor.

  6. SARIMSAK Prof. Dr. Canan Karatay'ın "bol bol tüketin" dediği besinlerden biri de sarımsak.

    SARIMSAK Prof. Dr. Canan Karatay'ın "bol bol tüketin" dediği besinlerden biri de sarımsak.

  7. Bağırsaklarda yararlı bakteriler için gerekli ortamı hazırlayan içeriğindeki "prebiyotik" sayesinde öne çıkan sarımsak, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren "allisin" adlı maddeyi içeriyor.

    Bağırsaklarda yararlı bakteriler için gerekli ortamı hazırlayan içeriğindeki "prebiyotik" sayesinde öne çıkan sarımsak, aynı zamanda bağışıklığı güçlendiren "allisin" adlı maddeyi içeriyor.

  8. MAYDONOZ Yemeklerin yanında saplarıyla birlikte tüketilecek 5-10 dal maydanoz ise, kişinin günlük C vitamini gereksiniminin üçte birini, beta-karoten ihtiyacının ise yüzde 10'unu karşılar.

    MAYDONOZ Yemeklerin yanında saplarıyla birlikte tüketilecek 5-10 dal maydanoz ise, kişinin günlük C vitamini gereksiniminin üçte birini, beta-karoten ihtiyacının ise yüzde 10'unu karşılar.