Nemrut Dağı'nda Dev Heykeller Karlar Altında!

-DEPREMDEN HASAR ALMADI, TURİST SAYISI DA ARTMAYA BAŞLADI Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremden sonra turizm tesislerinde azalma olduğunu söyledi. Depremden hemen sonra azalan turistik hareketin yeniden artmaya başladığını ifade eden Varol, şöyle konuştu: "Çok kıymetli kültürel miraslarımız var. Nemrut Dağı Ören Yeri çok ilgi gören bir alan. Yabancı turistlerin de çok ilgi gösterdiği bir alan. Kentte çok ciddi bir turistik hareketlik yılın ikinci yarısıyla beraber başladı. Fena olmayan bir şekilde de yılı kapattık. Bu yıl çok daha umutlu bakıyoruz. Adıyaman turizm açısından önemli bir şehir Adıyaman. Bu şehrin değerini muhafaza etmek, korumak ve geliştirmek en temel amaçlarımızdan biri."