Nemrut Dağı'nda Dev Heykeller Karlar Altında!

Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
2.083 TL TAKSİTLE 3 AY ERTELEMELİ 40.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 gözaltı
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 gözaltı
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
'Türkiye'ye F-16 Satışı Şartlara Bağlandı' iddiasına açıklama
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
Depremde hayatını kaybedenler için okullarda saygı duruşu yapılacak
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
36 bin sözleşmeli sağlık personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te
MHP seçim beyannamesini açıkladı
MHP seçim beyannamesini açıkladı
OECD'den Türkiye tahmini
OECD'den Türkiye tahmini
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
8 ildeki deprem soruşturmalarında 883 sanık yargılanıyor
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
TÜİK enflasyon sepetini güncelledi
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ekinözü İlçe Kaymakamı evinde ölü bulundu!
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Ocak 2024'te en çok hangi otomobil satıldı?
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Kirada tavan zam oranı belli oldu
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Şimşek: Enflasyonda şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Yurtdışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi: 18 gözaltı
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Deprem illeri 'maaş'ta cazip hale getirilmeli
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Üretim ve ihracatla şehir ayakta kaldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Bir partinin daha İstanbul adayı belli oldu
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Hakan Fidan duyurdu: Durum iyi değil
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Depremzedeler için 79 milyar lira harcandı
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Yargıtay, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma hükmünü bozdu
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır
Bakan Şimşek: MB başkanı ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır

Nemrut Dağı'nda Dev Heykeller Karlar Altında!

2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri, seyrine doyulmaz güzelliğiyle kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

  1. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

    Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

  2. Araçlarıyla ören yerinin belirli bir noktasına ulaşabilen, geriye kalan yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi ise karla kaplı mesafeyi yürüyerek çıkan ziyaretçiler, 2 bin yıllık Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykelleri fotoğraflıyor.

    Araçlarıyla ören yerinin belirli bir noktasına ulaşabilen, geriye kalan yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi ise karla kaplı mesafeyi yürüyerek çıkan ziyaretçiler, 2 bin yıllık Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykelleri fotoğraflıyor.

  3. Havanın sıcak olduğu yaz aylarında bile zorlu dik rampa ve merdivenleri çıkarak ulaşılabilen dev heykellere kavuşmak, yarım metreyi bulan karlı bölgede daha zorlu bir yolculuğu da kaçınılmaz kılıyor. Bu zorlu yolculuk, hızlı hareket edildiğinde bile ortalama bir saati buluyor.

    Havanın sıcak olduğu yaz aylarında bile zorlu dik rampa ve merdivenleri çıkarak ulaşılabilen dev heykellere kavuşmak, yarım metreyi bulan karlı bölgede daha zorlu bir yolculuğu da kaçınılmaz kılıyor. Bu zorlu yolculuk, hızlı hareket edildiğinde bile ortalama bir saati buluyor.

  4. -DEPREMDEN HASAR ALMADI, TURİST SAYISI DA ARTMAYA BAŞLADI Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremden sonra turizm tesislerinde azalma olduğunu söyledi. Depremden hemen sonra azalan turistik hareketin yeniden artmaya başladığını ifade eden Varol, şöyle konuştu: "Çok kıymetli kültürel miraslarımız var. Nemrut Dağı Ören Yeri çok ilgi gören bir alan. Yabancı turistlerin de çok ilgi gösterdiği bir alan. Kentte çok ciddi bir turistik hareketlik yılın ikinci yarısıyla beraber başladı. Fena olmayan bir şekilde de yılı kapattık. Bu yıl çok daha umutlu bakıyoruz. Adıyaman turizm açısından önemli bir şehir Adıyaman. Bu şehrin değerini muhafaza etmek, korumak ve geliştirmek en temel amaçlarımızdan biri."

    -DEPREMDEN HASAR ALMADI, TURİST SAYISI DA ARTMAYA BAŞLADI Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, depremden sonra turizm tesislerinde azalma olduğunu söyledi. Depremden hemen sonra azalan turistik hareketin yeniden artmaya başladığını ifade eden Varol, şöyle konuştu: "Çok kıymetli kültürel miraslarımız var. Nemrut Dağı Ören Yeri çok ilgi gören bir alan. Yabancı turistlerin de çok ilgi gösterdiği bir alan. Kentte çok ciddi bir turistik hareketlik yılın ikinci yarısıyla beraber başladı. Fena olmayan bir şekilde de yılı kapattık. Bu yıl çok daha umutlu bakıyoruz. Adıyaman turizm açısından önemli bir şehir Adıyaman. Bu şehrin değerini muhafaza etmek, korumak ve geliştirmek en temel amaçlarımızdan biri."

  5. Vali Varol, "Özellikle turizm anlamında esas aldığımız önemli rakamlardan biri de Nemrut Dağı Ören Yeri ziyaretçi sayısıdır. Depremden önceki yıl 250 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayımız vardı. 2023 yılında ise 150 bin ziyaretçi sayımız var. Bu da bizim için aslında bir toparlanmanın başladığını göstergesi." dedi.

    Vali Varol, "Özellikle turizm anlamında esas aldığımız önemli rakamlardan biri de Nemrut Dağı Ören Yeri ziyaretçi sayısıdır. Depremden önceki yıl 250 binin üzerine çıkan ziyaretçi sayımız vardı. 2023 yılında ise 150 bin ziyaretçi sayımız var. Bu da bizim için aslında bir toparlanmanın başladığını göstergesi." dedi.

  6. ZİYARETÇİLER İÇİN KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL Ziyaretçilerden Hatice Başıbüyük ise eşi ve çocuğuyla Antalya'dan Adıyaman'a geldiğini belirtti.

    ZİYARETÇİLER İÇİN KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL Ziyaretçilerden Hatice Başıbüyük ise eşi ve çocuğuyla Antalya'dan Adıyaman'a geldiğini belirtti.

  7. Kardan dolayı yürüyerek Nemrut Dağı'na çıktığını ifade eden Başıbüyük, şunları kaydetti: "Karadeniz Bölgesi'ni gezerek buraya geldik. Nemrut Dağı'nda manzara çok güzel. Buraya kış mevsiminde gelinmesi gerekiyor. Yazın ve sonbahar mevsiminde de çok güzel. Nemrut Dağı kışın gelinliğini giymiş gibi. Kar olmasına rağmen hava güneşli ve sıcak. Zorlu bir yolculuk yaptık. Buraya gelmek için karların üzerinden yürüdük. Buraya güneşli havalarda çıkılması gerekiyor. Fotoğraf çektik. Nemrut Dağı'nda güzel fotoğraflar çektik. Yürümemiz yorgunluğumuza değdi."

    Kardan dolayı yürüyerek Nemrut Dağı'na çıktığını ifade eden Başıbüyük, şunları kaydetti: "Karadeniz Bölgesi'ni gezerek buraya geldik. Nemrut Dağı'nda manzara çok güzel. Buraya kış mevsiminde gelinmesi gerekiyor. Yazın ve sonbahar mevsiminde de çok güzel. Nemrut Dağı kışın gelinliğini giymiş gibi. Kar olmasına rağmen hava güneşli ve sıcak. Zorlu bir yolculuk yaptık. Buraya gelmek için karların üzerinden yürüdük. Buraya güneşli havalarda çıkılması gerekiyor. Fotoğraf çektik. Nemrut Dağı'nda güzel fotoğraflar çektik. Yürümemiz yorgunluğumuza değdi."

  8. Alper Başıbüyük ise "Buraya güzel havaya denk geldiğimiz için çıkabildik. Okulların tatil dönemini fırsat bilip, Karadeniz'den Güneydoğu Bölgesi'ne geldik. Burası görülmesi gereken yerlerden biri, bizde gelmek istedik. Gayet de güzeldi." ifadelerini kullandı.

    Alper Başıbüyük ise "Buraya güzel havaya denk geldiğimiz için çıkabildik. Okulların tatil dönemini fırsat bilip, Karadeniz'den Güneydoğu Bölgesi'ne geldik. Burası görülmesi gereken yerlerden biri, bizde gelmek istedik. Gayet de güzeldi." ifadelerini kullandı.