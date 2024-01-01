Yemeklerden Önce Yiyerek Zayıflayın!

Soğuk havalarda yavaşlayan metabolizmayla birlikte kilo alımı gerçekleşir. Gün boyu yaşanan açlık krizlerinden dolayı da kilo verimi zorlaşır. Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın ikilisi ile iştahınızı azaltabilir kilo verimini hızlandırabilirsiniz. Peki hem iştahınızı kesecek hem de vücudunuzu vitamin ve mineralle doyuran bu ikili nasıl tüketilir? Yanıtları haberimizde