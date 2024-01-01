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Yemeklerden Önce Yiyerek Zayıflayın!

Her gün 1 kase tüketirseniz...

  1. Soğuk havalarda yavaşlayan metabolizmayla birlikte kilo alımı gerçekleşir. Gün boyu yaşanan açlık krizlerinden dolayı da kilo verimi zorlaşır. Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın ikilisi ile iştahınızı azaltabilir kilo verimini hızlandırabilirsiniz. Peki hem iştahınızı kesecek hem de vücudunuzu vitamin ve mineralle doyuran bu ikili nasıl tüketilir? Yanıtları haberimizde

    Soğuk havalarda yavaşlayan metabolizmayla birlikte kilo alımı gerçekleşir. Gün boyu yaşanan açlık krizlerinden dolayı da kilo verimi zorlaşır. Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın ikilisi ile iştahınızı azaltabilir kilo verimini hızlandırabilirsiniz. Peki hem iştahınızı kesecek hem de vücudunuzu vitamin ve mineralle doyuran bu ikili nasıl tüketilir? Yanıtları haberimizde

  2. Son zamanlarda artan diyet sayfaları, online diyet siteleri gibi birçok programla ticarete dönen zayıflama sektörü birçok kişinin korkulu riyası haline geldi. Zayıflama vaat eden bu tarz porgramlardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar sağlıklı kilo vermenin insan sağlığı açısından daha önemli olduğuna dikkat çekti.

    Son zamanlarda artan diyet sayfaları, online diyet siteleri gibi birçok programla ticarete dönen zayıflama sektörü birçok kişinin korkulu riyası haline geldi. Zayıflama vaat eden bu tarz porgramlardan uzak durulması gerektiğini belirten uzmanlar sağlıklı kilo vermenin insan sağlığı açısından daha önemli olduğuna dikkat çekti.

  3. Yapılan araştırmalara göre vücudunuzu tanıdığınız zaman kilo vermenin matematiksel formülünü çözmüş alup kolayca kilo verebilirsiniz. Özellikle gün boyu açlık krizlerini yok edecek sağlıklı besinler tükettiğinizde hem fit hem de sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Peki açlık hissini azaltan besinler neler? İşte, açlık hissini azaltmanın bazı ipuçları:

    Yapılan araştırmalara göre vücudunuzu tanıdığınız zaman kilo vermenin matematiksel formülünü çözmüş alup kolayca kilo verebilirsiniz. Özellikle gün boyu açlık krizlerini yok edecek sağlıklı besinler tükettiğinizde hem fit hem de sağlıklı bir vücuda kavuşabilirsiniz. Peki açlık hissini azaltan besinler neler? İşte, açlık hissini azaltmanın bazı ipuçları:

  4. - Protein ve sağlıklı yağ tüketmeye dikkat edin. <br> - Her yemekten en az yarım saat önce su tüketin. <br> - Lif ağırlıklı gıdalar yemeye özen gösterin. <br> - Yemeği yavaş ve çok çiğneyerek tüketin. <br> - Şok diyetlerden uzak durun.

    - Protein ve sağlıklı yağ tüketmeye dikkat edin.
    - Her yemekten en az yarım saat önce su tüketin.
    - Lif ağırlıklı gıdalar yemeye özen gösterin.
    - Yemeği yavaş ve çok çiğneyerek tüketin.
    - Şok diyetlerden uzak durun.

  5. AÇLIK HİSSİNİ BIÇAK GİBİ KESEN BESİNLER Son zamanlarda özelikle Instagram'da dolaşan detoks ve bazı kürler yaparak zayıflamaya çalışanların imdadına ayva- tarçın ikilisi yetişiyor. Harika bir atıştırmalık olan bu püre sayesinde gün boyu aniden gelen açlık krizlerini yok edebilirsiniz. Ayva tarçın püresini günlük beslenmenize dahil ederek rahatça kilo vermeniz mümkün.

    AÇLIK HİSSİNİ BIÇAK GİBİ KESEN BESİNLER Son zamanlarda özelikle Instagram'da dolaşan detoks ve bazı kürler yaparak zayıflamaya çalışanların imdadına ayva- tarçın ikilisi yetişiyor. Harika bir atıştırmalık olan bu püre sayesinde gün boyu aniden gelen açlık krizlerini yok edebilirsiniz. Ayva tarçın püresini günlük beslenmenize dahil ederek rahatça kilo vermeniz mümkün.

  6. AYVA TARÇIN PÜRESİ NASIL HAZIRLANIR? 1 ayvayı rendeleyin. Daha sonra 2 kaşık tarçınla karıştırın. Bu karışımı her sabah yemeklerden önce tüketin.

    AYVA TARÇIN PÜRESİ NASIL HAZIRLANIR? 1 ayvayı rendeleyin. Daha sonra 2 kaşık tarçınla karıştırın. Bu karışımı her sabah yemeklerden önce tüketin.

  7. Hem kan şekerini düzenleyen tarçın sayesinde hem de düşük kalorili bol lifli ayvanın içindeki bileşenler sayesinde saatlerce tokluk hissedebilirsiniz.

    Hem kan şekerini düzenleyen tarçın sayesinde hem de düşük kalorili bol lifli ayvanın içindeki bileşenler sayesinde saatlerce tokluk hissedebilirsiniz.

  8. DEREOTU YİYEREK ZAYIFLAYIN Her gün yemeklerden önce mutlaka dereotu tüketün. Çünkü dereotu, yemeklerden 15-20 dakika önce tüketildiği takdirde yemeklerden alınan kalorili azaltıyor ve daha az tüketmenizi sağlıyor.

    DEREOTU YİYEREK ZAYIFLAYIN Her gün yemeklerden önce mutlaka dereotu tüketün. Çünkü dereotu, yemeklerden 15-20 dakika önce tüketildiği takdirde yemeklerden alınan kalorili azaltıyor ve daha az tüketmenizi sağlıyor.

  9. 3-4 BADEM TÜKETİN İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen bademi gün içerisinde özellikle ara öğün olarak 3-4 adet alabilirsiniz. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, gün içerisinde tüketilen bademlerin insanlarda tokluk hissini arttırdığı ve kilo verimine etki ettiği kanıtlanmıştır.

    3-4 BADEM TÜKETİN İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen bademi gün içerisinde özellikle ara öğün olarak 3-4 adet alabilirsiniz. 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre, gün içerisinde tüketilen bademlerin insanlarda tokluk hissini arttırdığı ve kilo verimine etki ettiği kanıtlanmıştır.

  10. ZENCEFİL YOĞURT İKİLİSİ Adeta bir yağ yakıcı karışım olarak bilinen yoğurt ve zerdeçalı bir arada tüketin. Çünkü bu karışım inanılmaz bir şekilde iştahınızı bastırıyor.

    ZENCEFİL YOĞURT İKİLİSİ Adeta bir yağ yakıcı karışım olarak bilinen yoğurt ve zerdeçalı bir arada tüketin. Çünkü bu karışım inanılmaz bir şekilde iştahınızı bastırıyor.

  11. HAŞLANMIŞ YUMURTA YİYİN Protein bakımında zengin olan yumurtayı her gün sabah kahvaltılarınızda yer verin. Haşlanmış yumurta sayesinde hem tok hem de uzun süre boyunca tok hissederek sağlıklı bir şekilde zayıflamınızı sağlayacaktır.

    HAŞLANMIŞ YUMURTA YİYİN Protein bakımında zengin olan yumurtayı her gün sabah kahvaltılarınızda yer verin. Haşlanmış yumurta sayesinde hem tok hem de uzun süre boyunca tok hissederek sağlıklı bir şekilde zayıflamınızı sağlayacaktır.

  12. PEYNİR ALTI SUYU TÜKETİN Yapılan araştırmalara göre peynir altı suyu tam bir iştah kesici besinlerden biridir. Bu yüzden içeceklerinizin içine biraz peynir altı suyu proteini ekleyebilirsiniz.

    PEYNİR ALTI SUYU TÜKETİN Yapılan araştırmalara göre peynir altı suyu tam bir iştah kesici besinlerden biridir. Bu yüzden içeceklerinizin içine biraz peynir altı suyu proteini ekleyebilirsiniz.