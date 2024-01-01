21 Yıl Sonra Yeni Film Çekiminde

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Şaşmaz, dizinin yeni sezonunun bir dijital platformda yayınlanacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.