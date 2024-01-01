21 Yıl Sonra Yeni Film Çekiminde
Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!
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Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Şaşmaz, dizinin yeni sezonunun bir dijital platformda yayınlanacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.
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2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.
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Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.
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2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.
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"Kurtlar Vadisi: Kaos" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Necati Şaşmaz'ın son hali merak konusu oldu..
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Kurtlar Vadisi" dizisinin izleyicileri için unutulmaz bir karakter olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz "Kaos "ekibi ile fotoğraf paylaştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı.
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Necati Şaşmaz
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POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI
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"Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.
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