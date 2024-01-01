21 Yıl Sonra Yeni Film Çekiminde

Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Adliye saldırısında 5 savcı görevlendirildi, 34 gözaltı var
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Taksi şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yaralı vatandaş hayatını kaybetti
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
Erdoğan: Alçak emellerine ulaşamadılar
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
İstanbul'un nüfusu Cumhuriyet tarihinde 2. kez geriledi
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
Otomotiv endüstrisi yeni yıla rekorla başladı
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
'Türkiye'nin en kalabalık ilçesi' ünvanını korudu
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çatalca'da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü, 3 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
Merkez Bankası'ndan 'enflasyonda zayıflama' mesajı
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
KDK'ya deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
FETÖ'nün '7 Şubat MİT kumpası'nın üzerinden 12 yıl geçti
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye yükseldi
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Depremde kaybettiği kızını 1 yıldır arıyor
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Tarımsal Ar-Ge Neden Güç Kaybediyor?
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Yüksek ocak enflasyonu gözleri Merkez Bankası'na çevirdi
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Kentsel dönüşümde bir yılda neler değişti?
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Başhekimlere de performans geliri uygulanacak
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
Prof. Dr. Naci Görür: 3 il için endişe ediyoruz!
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
AİHM ve Yargıtay kararları neden uygulanmıyor? Belediye başkanları da yargılanmalı
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Depremin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim ediliyor
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
Kök hücre kiti vurgunu: 2'si öğretim görevlisi 5 tutuklama
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Malatya Valiliği resmi izinler dışında deprem anmalarını yasakladı
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Beş ilde 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime ara verildi
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor

21 Yıl Sonra Yeni Film Çekiminde

Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki hali şaşırttı!

  1. Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Şaşmaz, dizinin yeni sezonunun bir dijital platformda yayınlanacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.

    Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekrandan uzak bir hayat sürüyor. Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Şaşmaz, dizinin yeni sezonunun bir dijital platformda yayınlanacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.

  2. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.

    Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırtıyor.

  3. 2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.

    2003 yılında başlayan ve uzun yıllar ekranda kalan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, sürpriz bir kararla ekranlara geliyor.

  4. Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.

    Osman Sınav'ın teklifi üzerine kamera karşısına geçen Şaşmaz, kısa sürede şöhreti elde etmişti.

  5. 2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.

    2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.

  6. "Kurtlar Vadisi: Kaos" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Necati Şaşmaz'ın son hali merak konusu oldu..

    "Kurtlar Vadisi: Kaos" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Necati Şaşmaz'ın son hali merak konusu oldu..

  7. Kurtlar Vadisi" dizisinin izleyicileri için unutulmaz bir karakter olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz "Kaos "ekibi ile fotoğraf paylaştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı.

    Kurtlar Vadisi" dizisinin izleyicileri için unutulmaz bir karakter olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz "Kaos "ekibi ile fotoğraf paylaştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı.

  8. Necati Şaşmaz

    Necati Şaşmaz

  9. POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI

    POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI

  10. "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.

    "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.