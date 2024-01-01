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Bilim Adamları IQ'su Yüksek Kan Grubunu Açıkladı!

Sonucu duyanlar gözlerine inanamadı

  1. Japon bilim insanları doğuştan zeki olan kişiler üzerinde yaptığı araştırmalarda kan grubunun çok etkili olduğu kanısına varılan bir açıklama yaptı. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...

    Japon bilim insanları doğuştan zeki olan kişiler üzerinde yaptığı araştırmalarda kan grubunun çok etkili olduğu kanısına varılan bir açıklama yaptı. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...

  2. Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan grubunun kişilik özelliklerimizi belirlediğini ortaya çıkardı. Bu ilginç teori, A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Özellikle içlerinden bir tanesi doğuştan zeki! İşte kan gruplarına göre kişilik özellikleri...

    Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan grubunun kişilik özelliklerimizi belirlediğini ortaya çıkardı. Bu ilginç teori, A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Özellikle içlerinden bir tanesi doğuştan zeki! İşte kan gruplarına göre kişilik özellikleri...

  3. Japon kan grubu teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini belirlediği iddiasına dayanan bir inanç sistemidir. Bu teoriye göre, A, B, AB ve 0 kan gruplarına sahip bireylerin kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

    Japon kan grubu teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini belirlediği iddiasına dayanan bir inanç sistemidir. Bu teoriye göre, A, B, AB ve 0 kan gruplarına sahip bireylerin kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

  4. A Kan Grubu: Yaratıcı, düşünceli, organize ve hassas olabilirler. Bu gruptakilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir.

    A Kan Grubu: Yaratıcı, düşünceli, organize ve hassas olabilirler. Bu gruptakilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir.

  5. Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söyleniyor.

    Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söyleniyor.

  6. B Kan Grubu: Tutkulu, özgür ruhlu, yaratıcı ve esnek olabilirler. Ancak, bencil ve sabırsız olabilecekleri düşünülür.

    B Kan Grubu: Tutkulu, özgür ruhlu, yaratıcı ve esnek olabilirler. Ancak, bencil ve sabırsız olabilecekleri düşünülür.

  7. AB Kan Grubu: Rasyonel, kontrollü, uyumlu ve duyarlı olabilirler. Ancak, kararsız ve eleştirel olabilecekleri düşünülür.

    AB Kan Grubu: Rasyonel, kontrollü, uyumlu ve duyarlı olabilirler. Ancak, kararsız ve eleştirel olabilecekleri düşünülür.

  8. 0 Kan Grubu: Güvenilir, güçlü, liderlik özelliklerine sahip ve kararlı olabilirler. Ancak, takıntılı ve rekabetçi olabilecekleri düşünülür.

    0 Kan Grubu: Güvenilir, güçlü, liderlik özelliklerine sahip ve kararlı olabilirler. Ancak, takıntılı ve rekabetçi olabilecekleri düşünülür.

  9. Kan grubuna göre hastalık riski:

    Kan grubuna göre hastalık riski:

  10. Kan grubu A olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor. Kan grubu B olan kişilerde kalp hastalığı, yumurtalık kanseri riski de yüksektir.

    Kan grubu A olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor. Kan grubu B olan kişilerde kalp hastalığı, yumurtalık kanseri riski de yüksektir.

  11. AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksektir ve hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riski daha yüksektir.

    AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksektir ve hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riski daha yüksektir.

  12. Kan grubu 0 olan kişilerin ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı daha yüksektir.

    Kan grubu 0 olan kişilerin ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı daha yüksektir.