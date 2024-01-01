Bilim Adamları IQ'su Yüksek Kan Grubunu Açıkladı!
Sonucu duyanlar gözlerine inanamadı
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Japon bilim insanları doğuştan zeki olan kişiler üzerinde yaptığı araştırmalarda kan grubunun çok etkili olduğu kanısına varılan bir açıklama yaptı. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...
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Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan grubunun kişilik özelliklerimizi belirlediğini ortaya çıkardı. Bu ilginç teori, A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Özellikle içlerinden bir tanesi doğuştan zeki! İşte kan gruplarına göre kişilik özellikleri...
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Japon kan grubu teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini belirlediği iddiasına dayanan bir inanç sistemidir. Bu teoriye göre, A, B, AB ve 0 kan gruplarına sahip bireylerin kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.
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A Kan Grubu: Yaratıcı, düşünceli, organize ve hassas olabilirler. Bu gruptakilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir.
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Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söyleniyor.
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B Kan Grubu: Tutkulu, özgür ruhlu, yaratıcı ve esnek olabilirler. Ancak, bencil ve sabırsız olabilecekleri düşünülür.
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AB Kan Grubu: Rasyonel, kontrollü, uyumlu ve duyarlı olabilirler. Ancak, kararsız ve eleştirel olabilecekleri düşünülür.
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0 Kan Grubu: Güvenilir, güçlü, liderlik özelliklerine sahip ve kararlı olabilirler. Ancak, takıntılı ve rekabetçi olabilecekleri düşünülür.
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Kan grubuna göre hastalık riski:
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Kan grubu A olan kişilerin mide kanseri ve kalp hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor. Kan grubu B olan kişilerde kalp hastalığı, yumurtalık kanseri riski de yüksektir.
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AB kan grubuna sahip kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski daha yüksektir ve hamile kadınların preeklampsiye yakalanma riski daha yüksektir.
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Kan grubu 0 olan kişilerin ülser geliştirme, sivrisinek çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına yakalanma olasılığı daha yüksektir.