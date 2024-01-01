Bilim Adamları IQ'su Yüksek Kan Grubunu Açıkladı!

Japon bilim insanları doğuştan zeki olan kişiler üzerinde yaptığı araştırmalarda kan grubunun çok etkili olduğu kanısına varılan bir açıklama yaptı. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...