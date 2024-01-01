Yarışmacının Sıfır Çekmesi Hayrete Düşürdü!
Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç yarışmacı baraj sorusunda heyecanına yenik düştü.
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İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan yarışmacı ilk soruyu geçti. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye zekâ oyunlarında finalist olma başarısı gösteren 22 yaşındaki yarışmacı 2 bin TL değerindeki ilk sorudan sonra 5 bin lira değerindeki ilk baraj sorusuna geldi.
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"Türkiye?de hangi ikisi mikroçip taktırılması zorunlu olan evcil hayvandır?" sorusu sorusuna yarışmacının yanıtı şoke etti.
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"A şıkkı Bukalemun ve İguana" diyen Sena isimli yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nu hayrete düşürdü. Yarışmacı yanıtın kedi-köpek olduğunu duyunca da bir hayli şaşırdı.
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O sırada şaşkınlığını gizleyemeyen Kenan İmirzalıoğlu da "Sena?" diyerek soruyu tekrarladı ve "Avusturalya'ya gittin bir anda" dedi.
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Bir hayli heyecanlanan yarışmacı "Evet heyecanıma yenik düştüm. Mikroçip denildiğinde daha komplike bir şey düşündüm. Bu koltuğun heyecanını tatmak ayrı oluyormuş" ifadelerini kullandı.
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İmirzalıoğlu ise "Belki güncel haberleri çok takip etmediğimdendir" dedi.
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