Ali Burak Ceylan Sosyal Medyada Merak Konusu Oldu!

6 Şubat depremleri sırasında evlerini kaybeden öğretmen Muhammed Irmak ve akrabaları için arkadaşlarıyla bir araya gelerek seferber olan ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan, öğretmenin akrabaları ile birlikte yaşayabilmesi için bir köşk temin etti. Hızla yayılan haberler üzerine sosyal medyada gündem olan Ali Burak Ceylan, kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Ali Burak Ceylan kimdir? Ali Burak Ceylan kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...