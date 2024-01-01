Ali Burak Ceylan Sosyal Medyada Merak Konusu Oldu!
Ali Burak Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Yer aldığı yapımlarda gösterdiği oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni alan ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan, kısa süre önce depremzede bir öğretmen için seferber olmuştu. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek öğretmen için bir köşk temin eden ünlü oyuncu, yaptığı sosyal dayanışma üzerine medyada büyük beğeni alarak kısa süre içerisinde merak konusu oldu.
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6 Şubat depremleri sırasında evlerini kaybeden öğretmen Muhammed Irmak ve akrabaları için arkadaşlarıyla bir araya gelerek seferber olan ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan, öğretmenin akrabaları ile birlikte yaşayabilmesi için bir köşk temin etti. Hızla yayılan haberler üzerine sosyal medyada gündem olan Ali Burak Ceylan, kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, Ali Burak Ceylan kimdir? Ali Burak Ceylan kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...
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ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR? 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ali Burak Ceylan, Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almaya başladı.
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Atçılık eğitimi ve oyunculuk alanındaki profesyonel gelişimiyle dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, kısa süre içerisinde Türk televizyon dizilerinde önemli rollerde oynayarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
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2014 yılında bir dönemin popüler dizisi Diriliş Ertuğrul'da rol alan Ali Burak Ceylan, adının duyulmasının ardından Kara Sevda ve Kalp Atışı gibi popüler projelerde yer aldı.
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Bu süre zarfında yeteneklerini daha da pekiştiren ünlü oyuncu, genç yaşına rağmen edindiği deneyim ve başarılarla Türk televizyon dünyasında parlayan bir yıldız haline geldi.
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Kendine özgü oyunculuk tarzı ve disiplini zaman zaman adından sıklıkla bahsettiren ünlü oyuncu, gelecek dönemlerde de yeni projelerle kariyerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.