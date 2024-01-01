Xbox Game Pass'e Şubat Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar

Xbox, Şubat 2024'te Game Pass oyun kataloğuna ekleyeceği yeni oyunları duyurmaya haazırlanıyor. Ayrıca bu ayın ortalarında Galactic Civilizations 3 ile Opus: Echo of Starsong'un Xbox Game Pass kataloğundan çıkarılması bekleniyor. Şubat 2024'te Xbox Game Passs için kataloğa eklenmesi beklenen oyunlar ise şöyle;