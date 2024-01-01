Xbox Game Pass'e Şubat Ayında Eklenecek Yeni Oyunlar
Microsoft, Şubat ayında Game Pass kataloğuna yeni oyunlar eklemeye hazırlanıyor. Peki Şubat ayı Game Pass'e hangi oyunlar gelecek? İşte ayrıntılar...
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Xbox, Şubat 2024'te Game Pass oyun kataloğuna ekleyeceği yeni oyunları duyurmaya haazırlanıyor. Ayrıca bu ayın ortalarında Galactic Civilizations 3 ile Opus: Echo of Starsong'un Xbox Game Pass kataloğundan çıkarılması bekleniyor. Şubat 2024'te Xbox Game Passs için kataloğa eklenmesi beklenen oyunlar ise şöyle;
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PLATEUP PlateUp ile birlikte oyunseverler restoranlar tasarlayıp dekorasyonlar yapabiliyor. Ayrıca yemekler yaparak servis hazırlanabiliyor. Xbox Game Pass'in PlateUp'ı Şubat itibarıyla kataloğuna eklemesi bekleniyor.
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MADDEN NFL 24 Amerikan Futbolunun en gelişmiş simülasyon oyunu Madden NFL 24'ün de Xbox Game Pass'in kataloğuna geleceği öne sürülen bir başka oyun.
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RESIDENT EVIL 3 Korku ve Hayatta kalma temalarını işleyen Resident Evil 3, Xbox Game Pass'e eklenmesi bekleniyor. Oyun, Umbrella Corporation tarafından geliştirilen T-Virus'ın Raccoon City halkını etkileyip onları zombiye dönüştürmeyi hedefliyor.