Kalp Krizi Riskini Artıran Yanlışlar!
Kalp sağlığınızla ilgili kulaktan dolma bilgilerle hatalar yapabilirsiniz.
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Kalp sağlığınızla ilgili kulaktan dolma bilgilerle hatalar yapabilirsiniz. Özellikle kalp damar hastalığınız varsa bu hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Uzmanlar kalbinizi durduracak yanlışları sıraladı:
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YETERSİZ UYUMAK Günde yedi-sekiz saatten az uyumak, vücutta stres oluşturarak kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Düzenli olarak dört, beş, altı saat uyuyanlarda diyabet, hipertansiyon ve obezite riski yükselir.
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FAZLA TUZ KULLANMAK Sodyum, kan basıncını yükselten bir madde olup, birçok sağlıksız işlenmiş gıdanın içinde bulunur. Sodyum içeren işlenmiş gıdalar; cipsler, salamura gıdalar (zeytin, peynir, turşu), tuzlu bisküviler, krakerler, konserveler ve ekmektir. Günlük sodyum alımınız ne kadar fazla olursa, sağlığınız o kadar risk altına girer.
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DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEK Diş eti hastalıkları tedavi edilmediğinde, kan damarlarının iç tabakasında işlev bozukluğu yaparak koroner arter hastalığına neden olabilir. Ayrıca çocuklukta ülkemizde sık görülen Beta hemolitik streptokok enfeksiyonuna bağlı kalp romatizması olan hastalarda, ilerleyen yıllarda diş eti hastalığı gelişirse, kalp kapaklarında hayatı tehdit eden yeni enfeksiyon riski artabilir.
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STRESİ KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ÖNEMLİ Kişi stresli olduğunda adrenalin adlı bir hormon salgılar, bu da kalp atışını ve solunumu geçici olarak hızlandırır. Az miktarda stres yaşamın motivasyon kaynağı iken, sürekli yüksek stres altında kalmak; kalbin aşırı çalışmasına, kanı pompalamakta zorlanmasına, tansiyonun yükselmesine, kalbi besleyen damarların daralmasına ve kandaki kolesterol seviyesinin yükselmesine sebep olur.
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GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇINMAK Gazlı içecekler, fazla sodyum içerirler, bu da özellikle yüksek tansiyon hastalarında kan basıncının kontrolsüz bir şekilde yükselmesine neden olabilir. Ayrıca yüksek şeker içeren içecekler, insülin direncine yol açarak kalp hastalıklarını artırabilir.
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SİGARA İÇMEMEK Sigara içmek, kalp hastalıklarının oluşmasında en önemli faktörlerden biridir. Sigara, kalbi besleyen damarları daraltır, kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırır, kan basıncını ve kalp atışını yükseltir, kalp kasını zayıflatır ve kalp ritmini bozar.
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DOYMUŞ YAĞ İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURMAK Diyetle alınan yağ miktarı arttıkça, kandaki yağ seviyesi de artar. Doymuş yağlar fazla tüketildiğinde kalp damar hastalıklarını tetikler.
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Vücut sağlığınızı korumanız için dengeli ve düzenli beslenmeniz gerekir. Özellikle tükettiğiniz besinler sağlığınız için çok önemlidir. Masum olarak gördüğünüz ve sağlıklı olarak bildiğiniz bazı yiyecekler farkında olmadan vücudunuza zarar vermenize sebep olabilir.
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Çünkü bazı yiyecekler kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve kalp krizi riskini artıyor. Özellikle uzmanlar bu besinlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söylüyor.
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Son yapılan araştırmalar 40 yaşın altındaki kişilerde bazı kalp hastalıklarının son on yılda arttığını buldu. Doktorlara göre, genellikle işlenmiş gıdaları yemeyi içeren batılı yaşam tarzı kalp hastalıklarını körüklüyor.
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Dr. Sharonne ve diğer kardiyolog Dr .Andrew Freeman, kalp sağlıklarını korumak için sınırlamaya çalıştıkları en önemli yiyeceklerden bazılarını paylaştı. Bu yiyeceklerin bilinçsizce tüketimi riskli durumlara sebep olabiliyor.
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Cips, tatlı, açma, gibi besinler doymuş yağ bakımından çok riskli. Özellikle işlenmiş etler kanser ve kalp hastalıkları riskini 2 katına çıkarıyor. İşte detaylar...
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MARGARİN VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINA DİKKAT!
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Reynolds, gözlemsel çalışmaların , margarin ve bitkisel yağları tüketmenin daha yüksek kardiyovasküler temelli ölüm ile ilişkili olduğunu öne sürdüğünü, ancak kolesterol gibi risk faktörlerini artırmadıkları için bunun nedeninin net olmadığını söyledi.
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Hindistan cevizi yağı da endişe verici çünkü doymuş yağlardan oluşuyor ve kalp sağlığı riskleriyle bağlantılı.
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Reynolds, bu nedenle hastalara sıklıkla hindistan cevizi yağı tüketip tüketmediklerini sorduğunu ve LDL kolesterolü yükselten önemli etkenlerden biri olduğunu fark ettiğini belirtti.
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Ayrıca tavsiyeleri arasında "ölçülü olmak şartıyla" tereyağı kullanmanın daha iyi bir alternatif olacağını belirtti.
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Ancak araştırmalara göre zeytinyağı en sağlıklı seçim. Reynolds, "İnsanlar mümkün olduğunda bu yağla yemek yapmalı ve diğer yağları kullanıyorlarsa, mümkün olduğunca az kullanmalıdır" dedi.
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CİPSLERİ BİR KENARA BIRAKIN!
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Reynolds, patates cipsini ağzına bile sürmediğini, hatta evde bulundurmadığını özellikle vurguladı.
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Bunun sebebi ise; paketi bir kere açtığınızda ölçülü olarak yeme ihtimalinin oldukça düşük olması.
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Canınız çıtır çıtır bir şeyler atıştırıyorsa patlamış mısırın daha sağlıklı bir alternatif, hatta taze sebzeler olabileceğini söyledi.
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Reynolds'a göre kapsamlı çalışmalar sonucunda, salam, sosis veya sucuk gibi işlenmiş etlerin, kanser ve kalp hastalığı gibi daha yüksek ciddi hastalık riskiyle bağlantılı olduğu ispatlandı. Bu nedenle beslenme sisteminde de oldukça az tüketmek büyük önem taşıyor
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Eğer bu besinleri çok seviyorsanız, yılda birkaç kez "özel günlerde" olmak üzere tüketmenin en güvenli yöntem olduğunu belirtiyor. Daha az yemeye çalışmanız durumunda büyük oranda kalbinizi de korumaya başarabilirsiniz