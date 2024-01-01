Kalp Krizi Riskini Artıran Yanlışlar!

FAZLA TUZ KULLANMAK Sodyum, kan basıncını yükselten bir madde olup, birçok sağlıksız işlenmiş gıdanın içinde bulunur. Sodyum içeren işlenmiş gıdalar; cipsler, salamura gıdalar (zeytin, peynir, turşu), tuzlu bisküviler, krakerler, konserveler ve ekmektir. Günlük sodyum alımınız ne kadar fazla olursa, sağlığınız o kadar risk altına girer.