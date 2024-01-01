Muammer'in Kardeşini Görenler Şok Oldu!
Ali Düşenkalkar, hakkındaki bir gerçekle şaşkına çevirdi.
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TRT ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde Muammer'i canlandıran Ali Düşenkalkar şimdilerde Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat'ın kardeşi İzzet rolünü üstlendi. Ali Düşenkalkar, hakkındaki bir gerçekle şaşkına çevirdi.
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Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Gamze Karaduman, Barış Falay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisine Reşat'ın kardeşi İzzet rolüyle dahil olan Ali Düşenkalkar hakkında bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi.
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Gönül Dağı, Hanımın Çiftliği, Aşk ve Mavi, Dila Hanım gibi dizilerde rol alan Ali Düşenkalkar'ın Seksenler'in usta ismiyle kardeş olduğu ortaya çıktı.
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Düşenkalkar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken "Abi-kardeş olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.
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İşte Ali Düşenkalkar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri..
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Düşenkalkar'ın kardeşi yine TRT dizilerinden Seksenler'in yıldızı çıktı.
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KARDEŞİ SEKSENLER'İN YILDIZI ÇIKTI Ali Düşenkalkar'ın kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Munis Düşenkalkar'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Ali Düşenkalkar'ın kendisinden 7 yaş küçük kardeşi Munis Düşenkalkar'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Munis Düşenkalkar, TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'de Sami'nin ilk eşi Şükriye'yi canlandırmıştı. İki kardeşin benzerlikleri ise 'pes' dedirtti.