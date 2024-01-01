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Ünlü İsimden Radikal Karar!

Bülent Şakrak: "Pişmanlıklarım var"

  1. Ceyda Düvenci ile ayrıldıktan sonra kendini inzivaya çeken Bülent Şakrak, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

    Ceyda Düvenci ile ayrıldıktan sonra kendini inzivaya çeken Bülent Şakrak, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamada bulundu.

  2. Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak, bu evlilikten bir erkek çocuk sahip olmuştu.

    Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile boşanan Bülent Şakrak, bu evlilikten bir erkek çocuk sahip olmuştu.

  3. Boşanmadan sonra kendini inzivaya çeken ve doğa ile içli dışlı olmaya başlayan Şakrak, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Boşanmadan sonra kendini inzivaya çeken ve doğa ile içli dışlı olmaya başlayan Şakrak, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  4. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bülent Şakrak, pişmanlıkları olduğunu dile getirerek, yeniden evlenmek istemediğini açıkladı.

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bülent Şakrak, pişmanlıkları olduğunu dile getirerek, yeniden evlenmek istemediğini açıkladı.

  5. PİŞMANLIKLARININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    PİŞMANLIKLARININ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

  6. "Yeniden evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna Şakrak, "Ben böyle şeyler düşünmüyorum. Hayat öyle bir yerde değil. Nasıl çalıştığımı, neler yaptığımı görüyorsunuz." dedi.

    "Yeniden evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna Şakrak, "Ben böyle şeyler düşünmüyorum. Hayat öyle bir yerde değil. Nasıl çalıştığımı, neler yaptığımı görüyorsunuz." dedi.

  7. EVLİLİK SORULARINA YANIT VERDİ

    EVLİLİK SORULARINA YANIT VERDİ

  8. "Sektörden biriyle evlenmek ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Şakrak, "Bu bir soru değil mesela. Ben insan ayırt eden birisi değilim ki. Sektördür, odur, budur. Herkesin pişmanlıkları var. Benim de var, insanız." ifadelerini kullandı.

    "Sektörden biriyle evlenmek ister misiniz?" sorusuna yanıt veren Şakrak, "Bu bir soru değil mesela. Ben insan ayırt eden birisi değilim ki. Sektördür, odur, budur. Herkesin pişmanlıkları var. Benim de var, insanız." ifadelerini kullandı.