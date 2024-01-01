İphone 16 Hakkında Tüm Bilinenler

iPhone 16 hakkında tüm bilinenler (iPhone 16 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? - 1 IPHONE 16 BU YIL TANITILACAK Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor. İşte iPhone 16 ile alakalı şimdiye kadar bilinen her şey...