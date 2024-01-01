Sevgilisiyle Tartıştı, Çatıya Çıktı
kız arkadaşı ile tartışan 25 yaşındaki bir kişi, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.
-
Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iddiaya göre bir kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis?e bildirdi.
-
Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
-
Polisin çabaları sonucu ikna edilen H.K. (25), itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.
-
Gencin, kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.
-