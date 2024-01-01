Sevgilisiyle Tartıştı, Çatıya Çıktı

Gencin, kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iddiaya göre bir kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis?e bildirdi.

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