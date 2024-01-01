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Sevgilisiyle Tartıştı, Çatıya Çıktı

kız arkadaşı ile tartışan 25 yaşındaki bir kişi, 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.

  1. Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iddiaya göre bir kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis?e bildirdi.

    Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde iddiaya göre bir kişiyi çatıda görenler, durumu 112 Acil Servis?e bildirdi.

  2. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

  3. Polisin çabaları sonucu ikna edilen H.K. (25), itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

    Polisin çabaları sonucu ikna edilen H.K. (25), itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi.

  4. Gencin, kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.

    Gencin, kız arkadaşı ile tartıştığı ve bu yüzden çatıya çıktığı öğrenildi.