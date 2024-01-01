TÜİK'in son verilerine göre, 2023'te İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye düştü. Ancak İstanbul'un nüfusunun azalmasına rağmen, şehirde yaşayanların aslen nereli olduğu merak konusu. İstanbul'da en çok nereli var ve İstanbul'da en çok hangi memleketten insan yaşadığı gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?