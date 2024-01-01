İstanbul'da En Çok Nereli Var?
İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?
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TÜİK'in son verilerine göre, 2023'te İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye düştü. Ancak İstanbul'un nüfusunun azalmasına rağmen, şehirde yaşayanların aslen nereli olduğu merak konusu. İstanbul'da en çok nereli var ve İstanbul'da en çok hangi memleketten insan yaşadığı gündeme geliyor. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul'da en çok hangi memleketten vatandaş var?
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TÜİK bu hafta nüfusa ilişkin verileri açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
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Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi; kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi. Nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.
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İstanbul'un nüfusu ise bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ü İstanbul'da yaşıyor. TÜİK, ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olan illerin listesini de yayımladı.
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İstanbul'da yaşayan nüfusun önemli bir bölümünün kütüğü başka illere kayıtlı. İstanbul kütüğüne kayıtlı 2.152.878 kişi bulunuyor. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte zirvedeki 20 il:
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-Sivas 754.327
-Kastamonu 544.060
-Ordu 515.544
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-Giresun 482.530
-Tokat 478.587
-Erzurum 450.286
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-Malatya 419.224
-Samsun 415.022
-Trabzon 411.065
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-Sinop 365.925
-Kars 306.869
-Rize 304.722
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-Erzincan 300.404
-Mardin 263.995
-Van 263.921
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-Ardahan 259.472
-Siirt 258.004
-Bitlis 244.876
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-Diyarbakır 236.157
-Ağrı 227.688
-Adıyaman 216.273