Meteoroloji Uyardı!
Suriye üzerinden toz taşınımı gelecek.
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Türkiye, hafta sonuna doğru doğu, orta ve güney kesimlerinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini hissederken, cuma gününden itibaren 2 gün boyunca Suriye'den girecek yoğun toz taşınımı da hayatı zorlaştıracak.
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İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı öngörülüyor.
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Toz taşınımı nedir
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Toz taşınımı, rüzgarın etkisiyle yerdeki tozun havaya taşınmasıdır. Atmosferdeki en yaygın aerosol türlerinden biri olan mineral toz parçacıkları (çöl tozları) dünya ekosistemi için büyük önem taşır.
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Toz taşınımı, görüş mesafesini düşürebilir, solunum problemlerine neden olabilir ve ulaşımı kesintiye uğratabilir. Ayrıca bitkilere ve hayvanlara da zarar verebilir.