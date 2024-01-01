Flaş EYT Toplantısı! Staj Ve Çıraklık Mağdurlarına Müjde!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi sonrası Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup da emeklilik başvurusu 'staj' ve 'çıraklık' nedeniyle reddedilenlere güzel haber geldi. SGK'da dün staj ve çıraklık mağdurları için yeni düzenlemenin müjdesini verdi. SGK Uzmanı Onur Önal, haberi "Her şey çok güzel olacak" diyerek duyurdu.