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Survivor Yarışmacıları Haftada Kaç Lira Kazanıyor?

Kimler 100 bin, kimler 80 bin, kimler 60 bin alıyor?

  1. Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?

    Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?

  2. Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

    Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.

  3. Peki, Survivor 2024?te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde:

    Peki, Survivor 2024?te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde:

  4. Ogeday Girişken: 80 bin TL

    Ogeday Girişken: 80 bin TL

  5. Yiğit Poyraz: 80 bin TL

    Yiğit Poyraz: 80 bin TL

  6. Seda Ocak: 70 bin TL

    Seda Ocak: 70 bin TL

  7. Yunus Emre: 60 bin TL

    Yunus Emre: 60 bin TL

  8. Damla Can: 90 bin TL

    Damla Can: 90 bin TL

  9. Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

    Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

  10. Nefise Karatay: 100 bin TL

    Nefise Karatay: 100 bin TL

  11. Furkan Kızılay: 80 bin TL

    Furkan Kızılay: 80 bin TL

  12. Nagihan Karadere: 90 bin TL

    Nagihan Karadere: 90 bin TL

  13. Bozok Gören: 60 bin TL

    Bozok Gören: 60 bin TL

  14. Turabi Çamkıran: 100 bin TL

    Turabi Çamkıran: 100 bin TL

  15. Doğukan Manço: 90 bin TL

    Doğukan Manço: 90 bin TL

  16. Sercan Yıldırım: 80 bin TL

    Sercan Yıldırım: 80 bin TL

  17. Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

    Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

  18. Ersin Korkut: 90 bin TL

    Ersin Korkut: 90 bin TL

  19. Merve Aydın: 90 bin TL

    Merve Aydın: 90 bin TL

  20. Özgür Tetik: 60 bin TL

    Özgür Tetik: 60 bin TL