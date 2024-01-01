Survivor Yarışmacıları Haftada Kaç Lira Kazanıyor?
Kimler 100 bin, kimler 80 bin, kimler 60 bin alıyor?
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Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?
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Survivor All Star'ın son bölümüne Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.
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Peki, Survivor 2024?te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde:
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Ogeday Girişken: 80 bin TL
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Yiğit Poyraz: 80 bin TL
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Seda Ocak: 70 bin TL
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Yunus Emre: 60 bin TL
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Damla Can: 90 bin TL
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Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
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Nefise Karatay: 100 bin TL
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Furkan Kızılay: 80 bin TL
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Nagihan Karadere: 90 bin TL
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Bozok Gören: 60 bin TL
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Turabi Çamkıran: 100 bin TL
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Doğukan Manço: 90 bin TL
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Sercan Yıldırım: 80 bin TL
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Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
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Ersin Korkut: 90 bin TL
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Merve Aydın: 90 bin TL
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Özgür Tetik: 60 bin TL