Sigarayı Bıraktıktan Sonra Vücutta Neler Oluyor?
Gün gün vücudunuzda yaşanacak değişimler...
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Sigara içmeyi bırakma evresinde vücutta meydana gelen değişiklikler merak ediliyor. İşte sigarayı bırakan kişilerin vücutlarında yaşanacak değişimler...
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Sigara içmek, insan vücudundaki işleyişi bozarak birçok hastalığa sebep olabilir. Özellikle kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıkların gelişme riski, sigara içen bireylerde daha yüksektir.
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Bu sebeplerden dolayı hergün binlerce kişi sigarayı bırakma kararı alıyor. Sigarayı bırakan kişilerin en çok merak ettikleri arasında ise sigarayı bıraktıktan vücutta meydana gelen değişiklikler yer alıyor.
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Peki, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta ne tür değişiklikler meydana geliyor?
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- 20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.
- 2 saat sonra nikotin vücuttan uzaklaşmaya başlar.
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- 6 saat sonra kalp atış hızı ve kan basıncı düşmeye başlar.
- 8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner ve kalp krizi geçirme riski azalır.
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- 24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.
- 2 gün sonra tat ve koku duyularınız keskinleşir.
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- 72 saat sonra, nefes alıp verme rahatlar, solunum yolları fonksiyon görmeye başladığı için sekresyon miktarı artar, hava yolları kendi kendini temizlemeye çalışır.
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- 15 gün sonra ise akciğerler çalışma kapasitesini arttırarak sağlıklı bir işleyiş düzenine geri döner.
- 2-12 hafta sonra vücuttaki dolaşım düzelir, yürürken yorulma ve tıkanma daha az yaşanmaya başlar.
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- 3-9 ay sonra solunum yolu problemleri düzelir ve akciğer fonksiyonları yüzde 5 ila 10 oranında artar.
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- 12 ay sonra, koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.
- 12-36 ay sonra, mesane kanseri riski %50 azalır.
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- 5 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski %50 azalır.
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- 10-15 yıl sonra, kalp krizi geçirme riski hiç sigara içmeyenlerle aynı seviyeye düşer.