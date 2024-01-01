Yalı Çapkını'nda Pelin İle Bebeğin Durumu Kritik!

HALİS AĞA DA HER ŞEYİ ÖĞRENDİ Serter'in "Torununuzun sandığınız çocuk benim olabilir" sözleriyle sinirlenen Halis Ağa ise "Çabuk o kızı buraya getirin" diyerek Pelin'i çağırdı. Pelin'e bu ihtimali soran Halis Korhan, Serter'e "En ufak bir yalanın varsa suçu ilkinde seni affettim diye kendimde bulurum. Seni canlı bırakmam" derken; Pelin'e de "Eğer bana yalan söylüyorsan seni de çocuğunu da ölmekten beter ederim" dedi. Ardından da kimse duymadan bu testin yapılacağını söyledi. Bunu kabul etmeyen Pelin ise Halis Korhan'ın "Bana mı güvenmiyorsun kendine mi? Eğer en ufak yalanını yakalarsam bu kapıya geldiğin güne pişman ederim seni" dedi.