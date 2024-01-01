Yalı Çapkını'nda Pelin İle Bebeğin Durumu Kritik!
"Ferit kendini suçlayacak"
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 9 Şubat akşamı yayınlanan 57. bölümünde; Serter'in gelişi ve bebeğin ondan olma ihtimalinin ortaya çıkması, tüm bu strese dayanamayan Pelin'in doğum yapması dikkat çekti.
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SERTER GERİ DÖNDÜ Yalı Çapkını son bölümde; Pelin'i kaçıran Serter'in peşine düşen Ferit, Pırıl'ı "Bunlar görüşüyor muydu?" diye sıkıştırırken arabanın önünü kesti.
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FERİT'İN AKLINI KARIŞTIRAN İHTİMAL Serter'le yumruklaşan Ferit, onun "Derdim sen değilsin. Pelin'in karnındaki çocuk. O çocuk benden olabilir" dedi. Pelin'in üzerine yürüyen Ferit, onu bu ihtimali sorsa da Pelin inkar etti. İçine şüphe düşen Ferit, "Yürü Pelin test yaptırmaya gidiyoruz" dedi. Pelin gelmek istemeyince Seyran ona destek olurken; Ferit'e de Serter'e de kızdı. Ardından da "Biz gidiyoruz, hadi bir engel olun da göreyim" dedi. Serter'i yalan söyleme ihtimaline karşı tehdit eden Ferit, Pelin'i arayıp yanına gideceğini söyledi.
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PELİN KÖŞEYE SIKIŞTI O sırada Pelin ve Pırıl da Seyran'a yanlarında kalmaları için yalvardı. Sinirle gelen Ferit'i sakinleştiren Seyran, "Hastaneden sonra peşine takıldım. Babamın şikayetini geri çekeceğini söyleyecektim" dedi. Pelin'le konuşan ve Serter'in şüphesinde haklı olup olmadığını soran Ferit, ondan bir cevap alamayınca Seyran'ı bırakacağını söyledi.
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"SEN YANIMDA OLMADIKTAN SONRA BU GÖZLER KAPANMAYACAK" Arabada Seyran'a "Biz bu yüzden ayrıldık" diyen Ferit, onun "Sana olan güvenim kırıldı. O kız ortaya çıktığında da beni sevmediğini düşündüm. Sana olan inancımı kaybettim ve gittim" dedi. Ferit de hayatı boyunca kimsenin yokluğunda bu kadar çaresiz hissetmediğini ifade etti. Seyran arabadan inmek isteyince onun karşısına dikilen Ferit, gözlerindeki korkudan bahsedip "Biz ne yaşarsak yaşayalım, sen yanımda olmadıktan sonra bu gözler kapanmayacak" dedi.
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PIRIL'DAN PELİN'E UYARI Pelin ile yalıya giden Pırıl, Serter ile ipleri bu kadar germemesi konusunda onu uyardı. Pırıl, "Eğer bebeğin babası Serter çıkarsa yanında ondan başka kimse kalmayacak" dedi. O sırada Suna da falcının sözlerinin etkisiyle Ferit'in odasına gidip onunla evli olduğuna dair hayaller kurdu. Sonra pişman olan Suna, terasa çıkıp gözyaşlarına boğuldu.
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KAZIM ŞARTLARINI SUNDU Ferit'ten ayrılıp babasının yeni tuttuğu eve giden Seyran ise annesinin isteğiyle orada kalmayı kabul etti. Babasının şikayetini almadığını öğrenen Seyran, onun Ökkeş Ağa'nın yeğeniyle buluşarak Ferit'ten uzak duracağını kanıtlamasını istedi. Ne yapacağını bilemeyen Seyran ise Ferit'in telefonuyla Kazım'ın tüm şartlarını düşünmeye başladı.
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Dedesinden babası için yardım istese de karşılık bulamayan Ferit, Halis Ağa'nın "İşini her şeyin önünde tutacaksın" öğüdünü dinledi. Akşam Ökkeş ile Kazım'ın Orhan'a bir şey yapacakları planını duyan ve korkan Seyran, babasının şartlarını kabul etti.
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FERİT KORHAN'DAN SERTER İLE PELİN'E BASKIN Babasının çıkacağını duyup rahat bir nefes alan Ferit, Pelin'in Serter ile buluştuğunu öğrenince soluğu yanlarında aldı. Hem Pelin'e hem Serter'e kızan Ferit, öfkeden çılgına dönerken Serter de Şehmuz'a gitmek üzere harekete geçti.
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SUNA NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYOR O sırada Kaya'nın Londra'ya dönüp orada yaşama teklifini duyan Suna ise böyle konuşmadıklarını söyleyip "Artık ne istediğimi bilmiyorum" dedi. Ferit'in kendisini aramamasıyla çılgına dönen Nevra ise "Madem onun en zayıf noktası ailesi. Ailesinden çıkartacağım bana yaptıklarını" diyerek intikam yemini etti. Aynı anlarda Suna'nın yanına giden Ferit ise Abidin'in de Kaya'nın da ona layık olmadığını daha iyi birini hak ettiğini söyledi.
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SERTER, ŞEHMUZ'A GİTTİ Şehmuz'a gidip olanı biteni anlatan Serter ise çocuk onunsa kendi ailesiyle büyümesini istedi ve "Eğer babası bensem hemen yarın nikah kıymaya hazırım" dedi. Bu sözlerin üzerine Şehmuz, "Bu konuyu yarın sabah Halis Korhan ile çözeceğiz" dedi.
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SEYRAN, AKIN İLE BULUŞTU Ökkeş Ağa'nın yeğeni Akın ile buluşmak için bekleyen Seyran, tuvalet çıkışı Akın'la çarpıştı. Birbirlerini hatırlayan ikiliden Seyran, Akın'dan yardım istedi. Akın da arka kapıdan onun kaçmasına yardım etti.
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HALİS AĞA DA HER ŞEYİ ÖĞRENDİ Serter'in "Torununuzun sandığınız çocuk benim olabilir" sözleriyle sinirlenen Halis Ağa ise "Çabuk o kızı buraya getirin" diyerek Pelin'i çağırdı. Pelin'e bu ihtimali soran Halis Korhan, Serter'e "En ufak bir yalanın varsa suçu ilkinde seni affettim diye kendimde bulurum. Seni canlı bırakmam" derken; Pelin'e de "Eğer bana yalan söylüyorsan seni de çocuğunu da ölmekten beter ederim" dedi. Ardından da kimse duymadan bu testin yapılacağını söyledi. Bunu kabul etmeyen Pelin ise Halis Korhan'ın "Bana mı güvenmiyorsun kendine mi? Eğer en ufak yalanını yakalarsam bu kapıya geldiğin güne pişman ederim seni" dedi.
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PELİN DOĞUMA GİTTİ Ferit, Sacide, İfakat ve Gülgün'ün kendisine söylediklerini düşünen Pelin'in suyu geldi. O sırada Seyran'ın yanına giden Ferit ise Latif'in telefonuyla doğumun başladığını öğrendi. Akın'ın yardımıyla Seyran ile birlikte hastaneye giden Ferit, doktorun durumun iyi olmadığını "Anne ya da bebekten birini seçmek zorunda kalabiliriz" demesiyle yıkıldı.
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Serter'in gelişi ve akabinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
"Pelin'in devri başlamadan bitti" "Ferit bir tek Seyran'la iyi olacak" "Pelin hikayesinin sonuna doğru geldi" "Ah Ferit kendini suçalayacak şimdi" "Akın ile Seyran çok yakıştı" "Seyran ve Ferit ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçemiyor" "Gerçekler ortaya çıkmayacak sandın değil mi Pelin?"
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YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI Yeni tanıtımda; doktorun Pelin ve bebeğin durumunun kritik olduğunu söylemesiyle yıkılan Ferit'in ne yapacağını bilememesi ve kulaklarında çınlayan "Bu veballe yaşayabilecek misin?" sözleri dikkat çekti.