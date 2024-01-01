Antalya'da Kış Ortasında Deniz Keyfi
Deniz, havadan daha sıcak
-
Türkiye?nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, bazı bölgelerde ise bahar ve yaz aylarından kalma günler yaşanıyor. O kentlerden biri de Antalya? Kentteki hava sıcaklığı yaz günlerini aratmıyor.
-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 50?yi gördüğü Antalya?da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili?ne gitti.
-
Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar sahilde güneşlendi.
-
Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.
-
Meteoroloji verilerine göre, kentte yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanağın etkili olacağı bildirildi.