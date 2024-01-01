Ali Sürmeli Hakkındaki İddialar Ortalığı Karıştırdı!

VERGİ KAÇIRMAK İÇİN..."

Sürmeli'nin vergi kaçırdığı iddia edilen bir diğer paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Vergi kaçırmak için film gelirlerimi menajerim olan Cem Tatlıtuğ ile nasıl iş işbirliği yaptığımızı açıklıyacağım. Menajerim Cem Tatlıtuğ'un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50'si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu."