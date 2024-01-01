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Ali Sürmeli Hakkındaki İddialar Ortalığı Karıştırdı!

Yapılan paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü.

  1. Instagram hesabı çalınan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Sürmeli'nin hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda yer alan iddialar ortalığı karıştırdı.

    Instagram hesabı çalınan ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. Sürmeli'nin hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda yer alan iddialar ortalığı karıştırdı.

  2. Çok sayıda yapımda yer alan ve özellikle de fenomen dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza Dayı rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin instagram hesabı çalındı.

    Çok sayıda yapımda yer alan ve özellikle de fenomen dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Zaza Dayı rolüyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin instagram hesabı çalındı.

  3. Sürmeli'nin çalınan hesabı üzerinden yapılan açıklamalar ise gündeme adeta bomba gibi düştü. Açıklamaların ardından oyuncunun menajerlik şirketi üzerinden Sürmeli'nin hesabının çalındığına dair açıklama yapılırken ortaya atılan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Sürmeli'nin çalınan hesabı üzerinden yapılan açıklamalar ise gündeme adeta bomba gibi düştü. Açıklamaların ardından oyuncunun menajerlik şirketi üzerinden Sürmeli'nin hesabının çalındığına dair açıklama yapılırken ortaya atılan iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

  4. O İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI! <br> Bir süre önce annesini kaybeden Sürmeli'nin Instagram hesabından yapılan ilk paylaşımda "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor" denildi.

    O İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
    Bir süre önce annesini kaybeden Sürmeli'nin Instagram hesabından yapılan ilk paylaşımda "Önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim, çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor" denildi.

  5. "TORUNUM YAŞINDAYDI" <br> Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapılarak bu sefer de Sürmeli'nin oyuncu Didem Karataş'ı kürtaj yaptırmaya zorladığı ileri sürülerek "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" ifadeleri kullanıldı.

    "TORUNUM YAŞINDAYDI"
    Kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım yapılarak bu sefer de Sürmeli'nin oyuncu Didem Karataş'ı kürtaj yaptırmaya zorladığı ileri sürülerek "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım" ifadeleri kullanıldı.

  6. VERGİ KAÇIRMAK İÇİN..."<br> Sürmeli'nin vergi kaçırdığı iddia edilen bir diğer paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: <br> "Vergi kaçırmak için film gelirlerimi menajerim olan Cem Tatlıtuğ ile nasıl iş işbirliği yaptığımızı açıklıyacağım. Menajerim Cem Tatlıtuğ'un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50'si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu."

    VERGİ KAÇIRMAK İÇİN..."
    Sürmeli'nin vergi kaçırdığı iddia edilen bir diğer paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:
    "Vergi kaçırmak için film gelirlerimi menajerim olan Cem Tatlıtuğ ile nasıl iş işbirliği yaptığımızı açıklıyacağım. Menajerim Cem Tatlıtuğ'un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50'si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu."

  7. "HİÇBİR PAYLAŞIMA İTİBAR ETMEYİNİZ" <br> Ortaya atılan iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından oyuncunun menajerlik şirketi iddialar ile ilgili yaptığı paylaşımda "Oyuncumuz Ali Sürmeli'nin instragram hesabı çalınmıştır. Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

    "HİÇBİR PAYLAŞIMA İTİBAR ETMEYİNİZ"
    Ortaya atılan iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından oyuncunun menajerlik şirketi iddialar ile ilgili yaptığı paylaşımda "Oyuncumuz Ali Sürmeli'nin instragram hesabı çalınmıştır. Yapılan hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.