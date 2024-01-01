Ünlü İsim Kutsal Topraklarda!
Ünlü isim Umre pozlarını "Gelmek yine nasip oldu" notu ile sevenleriyle paylaştı.
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Ünlü türkücü Alişan geçtiğimiz haftalarda konsere giderken aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan apandisit ameliyatı olmuştu. Hastaneden taburcu olan Alişan soluğu kutsal topraklarda aldı. Ünlü isim Umre pozlarını "Gelmek yine nasip oldu" notu ile sevenleriyle paylaştı.
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Geçtiğimiz haftalarda konsere gitmek için yola çıkan Alişan, konser alanına varamadan Bursa'da apar topar ameliyata alındı.
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Sağlığına kavuşan Alişan soluğu kutsal topraklarda aldı. Ünlü şarkıcı Umre pozlarını "Gelmek yine nasip oldu" notu ile paylaştı.
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Geçtiğimiz haftalarda Eskişehir'e konser vermek için yola çıkan iki çocuk babası Alişan, yolda giderken rahatsızlanmasıyla birlikte apar topar ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı olan Alişan, kısa sürede iyileşmiş ve hastaneden taburcu olmuştu.
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Yaşadığı sağlık problemi sonrası ünlü şarkıcı soluğu Umre'de aldı. Uçağa binmeden önce sosyal medya hesabında paylaşım yapan Alişan, "Gidiyorum en sevgiliye" ifadelerini kullandı.
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Gider gitmez Kabe ziyaretine giden Alişan, pozlarını "Gelmek, yine nasip oldu" notu ile yayınladı.
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Gider gitmez Kabe ziyaretine giden Alişan, pozlarını "Gelmek, yine nasip oldu" notu ile yayınladı.
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İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan zemzem suyundan içen ünlü şarkıcı, yine o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.
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