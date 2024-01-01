Gece Uykusuna Düşman 7 Şaşırtıcı Yiyecek

DONDURMA Sıcak bir günde favori yiyecek olan veya TV izlerken keyifle tüketilen dondurmanın bazı çeşitleri de kafein içerebilir. Kahve aromalı olmayan bir dondurma seçmek isteyebilirsiniz çünkü bazı kahveli dondurmalar sadece iki kaşıkta 50 mg'ın üzerinde kafein içerebilmektedir. Ancak bu sadece kahve aromalı dondurma için geçerli değil. Çikolatalı dondurma da aynı zamanda uyarıcı kafein içerebilir.