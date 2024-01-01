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Gece Uykusuna Düşman 7 Şaşırtıcı Yiyecek

Kafeini çoğu zaman kahveyle ilişkilendiriyoruz. Ancak, içinde kafein bulunan pek çok başka yiyecek de uykusuzluğa neden olabilir.

  1. BİTTER ÇİKOLATA Bitter çikolatanın sağlık açısından faydalarına rağmen yatmadan önce tüketilmesi önerilmez. Yüksek oranda kakao içeren 100 gramlık bitter çikolata yaklaşık 80 mg kafein içerir. Ortalama bir kalıp ise yaklaşık 25 mg kafein içerir. Sütlü çikolatanın ise şeker içeriği daha yüksek olacaktır; bu nedenle her ikisinin de yatma vaktine yakın tüketilmesi tavsiye edilmez.

    BİTTER ÇİKOLATA Bitter çikolatanın sağlık açısından faydalarına rağmen yatmadan önce tüketilmesi önerilmez. Yüksek oranda kakao içeren 100 gramlık bitter çikolata yaklaşık 80 mg kafein içerir. Ortalama bir kalıp ise yaklaşık 25 mg kafein içerir. Sütlü çikolatanın ise şeker içeriği daha yüksek olacaktır; bu nedenle her ikisinin de yatma vaktine yakın tüketilmesi tavsiye edilmez.

  2. ÇAY Diğer sıcak içecek tercihiniz olan çay da kafein içerebilir. Kahvaltı çayı ve yeşil çayın her ikisi de doğal olarak oluşan kafein içeriyor. Bir fincan demlenmiş çay yaklaşık 30 ila 50 mg kafein içerir. Ancak çayın ne kadar koyu içildiğine bağlı olarak kafein miktarı değişecektir. Kafein içermeyen çaylar arasında papatya, meyve çayları ve nane çayı bulunur.

    ÇAY Diğer sıcak içecek tercihiniz olan çay da kafein içerebilir. Kahvaltı çayı ve yeşil çayın her ikisi de doğal olarak oluşan kafein içeriyor. Bir fincan demlenmiş çay yaklaşık 30 ila 50 mg kafein içerir. Ancak çayın ne kadar koyu içildiğine bağlı olarak kafein miktarı değişecektir. Kafein içermeyen çaylar arasında papatya, meyve çayları ve nane çayı bulunur.

  3. GAZLI İÇECEKLER Konu gazlı içeceklere geldiğinde tek endişe nedeni yüksek şeker içeriği değil. Gazlı içecekler aynı zamanda yüksek miktarda kafein de içeriyor. Akşamları bir kutu kola içmek iyi bir fikir değil...İster tam yağlı ister diyet versiyonlarını tercih edin, kola kafein içerir. Bir kutuda 34 mg kafein var, bu da ortalama bir fincan çayla aynı. Diğer kafeinli gazlı içecekler arasında Red Bull gibi enerji içecekleri yer alıyor.

    GAZLI İÇECEKLER Konu gazlı içeceklere geldiğinde tek endişe nedeni yüksek şeker içeriği değil. Gazlı içecekler aynı zamanda yüksek miktarda kafein de içeriyor. Akşamları bir kutu kola içmek iyi bir fikir değil...İster tam yağlı ister diyet versiyonlarını tercih edin, kola kafein içerir. Bir kutuda 34 mg kafein var, bu da ortalama bir fincan çayla aynı. Diğer kafeinli gazlı içecekler arasında Red Bull gibi enerji içecekleri yer alıyor.

  4. DONDURMA Sıcak bir günde favori yiyecek olan veya TV izlerken keyifle tüketilen dondurmanın bazı çeşitleri de kafein içerebilir. Kahve aromalı olmayan bir dondurma seçmek isteyebilirsiniz çünkü bazı kahveli dondurmalar sadece iki kaşıkta 50 mg'ın üzerinde kafein içerebilmektedir. Ancak bu sadece kahve aromalı dondurma için geçerli değil. Çikolatalı dondurma da aynı zamanda uyarıcı kafein içerebilir.

    DONDURMA Sıcak bir günde favori yiyecek olan veya TV izlerken keyifle tüketilen dondurmanın bazı çeşitleri de kafein içerebilir. Kahve aromalı olmayan bir dondurma seçmek isteyebilirsiniz çünkü bazı kahveli dondurmalar sadece iki kaşıkta 50 mg'ın üzerinde kafein içerebilmektedir. Ancak bu sadece kahve aromalı dondurma için geçerli değil. Çikolatalı dondurma da aynı zamanda uyarıcı kafein içerebilir.

  5. PUDİNG Seçtiğiniz tatlı da gece uyanık kalmanıza yardımcı olabilir. Tiramisu, kahve içerdiği için muhtemelen en bariz kafeinli tatlıdır, ancak aynı zamanda bitter çikolata içeren herhangi bir tatlı da biraz kafein içerecektir. Örneğin çikolatalı turta veya bitter çikolatalı sufle tercih etmek gece uykunuzu bölmek için kaçınılmaz olacaktır.

    PUDİNG Seçtiğiniz tatlı da gece uyanık kalmanıza yardımcı olabilir. Tiramisu, kahve içerdiği için muhtemelen en bariz kafeinli tatlıdır, ancak aynı zamanda bitter çikolata içeren herhangi bir tatlı da biraz kafein içerecektir. Örneğin çikolatalı turta veya bitter çikolatalı sufle tercih etmek gece uykunuzu bölmek için kaçınılmaz olacaktır.

  6. NANELİ ŞEKER Akşam yemeği sonrası nane şekeri ferahlatıcı bir seçenek olabilir ancak bu şekerler bazen kafein içerebilir. Nanenin kendisi kafein içermiyor, ancak tatlandırılmış bazı nane şekerleri bir miktar kafein içerebileceğinden etiketi kontrol etmenizde fayda var.

    NANELİ ŞEKER Akşam yemeği sonrası nane şekeri ferahlatıcı bir seçenek olabilir ancak bu şekerler bazen kafein içerebilir. Nanenin kendisi kafein içermiyor, ancak tatlandırılmış bazı nane şekerleri bir miktar kafein içerebileceğinden etiketi kontrol etmenizde fayda var.

  7. KAFEİNİN YAN ETKİLERİ Kafein esas olarak uyanıklığı arttırmak için kullanılır. Ancak beyindeki ve merkezi sinir sistemindeki değişen aktivitenin bir sonucu olarak bir takım yan etkileri vardır. Tek seferde veya gün boyunca çok miktarda kafein tüketilirse kendinizi gergin, sinirli veya mide bulantılı hissetmenize neden olabilir. Tekrarlanan kullanımda anksiyete, kalp çarpıntısı, huzursuzluk ve baş ağrısı belirtileri de ortaya çıkabilir.

    KAFEİNİN YAN ETKİLERİ Kafein esas olarak uyanıklığı arttırmak için kullanılır. Ancak beyindeki ve merkezi sinir sistemindeki değişen aktivitenin bir sonucu olarak bir takım yan etkileri vardır. Tek seferde veya gün boyunca çok miktarda kafein tüketilirse kendinizi gergin, sinirli veya mide bulantılı hissetmenize neden olabilir. Tekrarlanan kullanımda anksiyete, kalp çarpıntısı, huzursuzluk ve baş ağrısı belirtileri de ortaya çıkabilir.