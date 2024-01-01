Kaşık Kaşık Yiyince Magnezyum Eksikliğini Bitiriyor!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Oysa eğer sağlıklı beslenen biriyseniz magnezyum takviyesine pek ihtiyaç duymazsınız. Ama bunun için hangi besinler magnezyum zengini öğrenmek ve bir kenara not etmek zahmetine katlanmanız lazım. Kısacası aslında markette, manavda ve köşe başındaki bakkalda bile magnezyum deposu besinler var. Yeterki siz onlardan faydalanmayı bilin. Peki, o besinler hangileri diyorsanız aşağıdaki/yandaki tabloyu kesip saklamayı da ihmal etmeyin'' diyerek uyardı.