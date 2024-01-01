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Kaşık Kaşık Yiyince Magnezyum Eksikliğini Bitiriyor!

İşte Magnezyum zengini besinler

  1. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında ??Tam bir magnezyum fırtınasıyla karşı karşıyayız. Herkes bir şekilde magnezyum eksikliğini tamamlama telaşında'' dedi. İşte Magnezyum zengini besinler...

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında ??Tam bir magnezyum fırtınasıyla karşı karşıyayız. Herkes bir şekilde magnezyum eksikliğini tamamlama telaşında'' dedi. İşte Magnezyum zengini besinler...

  2. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Oysa eğer sağlıklı beslenen biriyseniz magnezyum takviyesine pek ihtiyaç duymazsınız. Ama bunun için hangi besinler magnezyum zengini öğrenmek ve bir kenara not etmek zahmetine katlanmanız lazım. Kısacası aslında markette, manavda ve köşe başındaki bakkalda bile magnezyum deposu besinler var. Yeterki siz onlardan faydalanmayı bilin. Peki, o besinler hangileri diyorsanız aşağıdaki/yandaki tabloyu kesip saklamayı da ihmal etmeyin'' diyerek uyardı.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Oysa eğer sağlıklı beslenen biriyseniz magnezyum takviyesine pek ihtiyaç duymazsınız. Ama bunun için hangi besinler magnezyum zengini öğrenmek ve bir kenara not etmek zahmetine katlanmanız lazım. Kısacası aslında markette, manavda ve köşe başındaki bakkalda bile magnezyum deposu besinler var. Yeterki siz onlardan faydalanmayı bilin. Peki, o besinler hangileri diyorsanız aşağıdaki/yandaki tabloyu kesip saklamayı da ihmal etmeyin'' diyerek uyardı.

  3. İŞTE MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER

    İŞTE MAGNEZYUM ZENGİNİ BESİNLER

  4. ISPANAK: 1 su bardağı 157 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 40?ı)

    ISPANAK: 1 su bardağı 157 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 40?ı)

  5. PAZI: 1 su bardağı 154 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 38?i)

    PAZI: 1 su bardağı 154 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 38?i)

  6. AVOKADO: 1 orta büyüklükte 58 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %15?i)

    AVOKADO: 1 orta büyüklükte 58 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %15?i)

  7. İNCİR: 1 orta büyüklükte 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 13?ü)

    İNCİR: 1 orta büyüklükte 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 13?ü)

  8. SİYAH FASULYE: 1/2 su bardağı 60 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 15?i)

    SİYAH FASULYE: 1/2 su bardağı 60 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 15?i)

  9. KURUYEMİŞLER: Badem, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği ve chia tohumları gibi kuruyemişler ve tohumlar yüksek magnezyum içerirler.

    KURUYEMİŞLER: Badem, fıstık, ceviz, kabak çekirdeği ve chia tohumları gibi kuruyemişler ve tohumlar yüksek magnezyum içerirler.

  10. YOĞURT YA DA KEFİR: 1 su bardağı 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %13?ü)

    YOĞURT YA DA KEFİR: 1 su bardağı 50 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın %13?ü)

  11. KABAK ÇEKİRDEĞİ: 1/8 su bardağı 92 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 23?ü)

    KABAK ÇEKİRDEĞİ: 1/8 su bardağı 92 mg. magnezyum içerir. (Günlük ihtiyacın yüzde 23?ü)