Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Mesleğiyle Şaşırttı!

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Mesleğiyle Şaşırttı!

Oyunculuğu bıraktı

  1. Yaprak Dökümün'de oynadığı Ayşe karakteri ile hafızalara kazınan Şebnem Ceceli oyunculuğu bırakarak yeni mesleği ile herkesi şaşkına çevirdi. Ekranlara veda eden Şebnem Ceceli, aynı zamanda değişimiyle de oldukça dikkat çekiyor.

    Yaprak Dökümün'de oynadığı Ayşe karakteri ile hafızalara kazınan Şebnem Ceceli oyunculuğu bırakarak yeni mesleği ile herkesi şaşkına çevirdi. Ekranlara veda eden Şebnem Ceceli, aynı zamanda değişimiyle de oldukça dikkat çekiyor.

  2. Efsane dizi "Yaprak Dökümü" 2006-2010 yıllarında en çok reyting kıran diziler arasında yerini alıyordu.

    Efsane dizi "Yaprak Dökümü" 2006-2010 yıllarında en çok reyting kıran diziler arasında yerini alıyordu.

  3. Günümüzde de hala izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.

    Günümüzde de hala izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.

  4. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu ile de uzun soluklu izlenen dizide evin dikkat çeken şirin çocuğu Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli ise hem değişimi hem de yeni mesleği ile gündeme geldi.

    Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu ile de uzun soluklu izlenen dizide evin dikkat çeken şirin çocuğu Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli ise hem değişimi hem de yeni mesleği ile gündeme geldi.

  5. Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ceceli, ara sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ceceli, ara sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

  6. Oyunculuğu bırakarak ekran önünden ayrılan Şebnem Ceceli, hukuk fakültesini kazanarak kariyer hayatında bambaşka bir yolculuğu adım atmıştı.

    Oyunculuğu bırakarak ekran önünden ayrılan Şebnem Ceceli, hukuk fakültesini kazanarak kariyer hayatında bambaşka bir yolculuğu adım atmıştı.

  7. Şimdilerde ise dünyaca ünlü bir teknoloji ürünleri markasında mesleki stajını yapan Şebnem Ceceli, dikkatleri üzerine çekti.

    Şimdilerde ise dünyaca ünlü bir teknoloji ürünleri markasında mesleki stajını yapan Şebnem Ceceli, dikkatleri üzerine çekti.