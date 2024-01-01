Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Mesleğiyle Şaşırttı!
Oyunculuğu bıraktı
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Yaprak Dökümün'de oynadığı Ayşe karakteri ile hafızalara kazınan Şebnem Ceceli oyunculuğu bırakarak yeni mesleği ile herkesi şaşkına çevirdi. Ekranlara veda eden Şebnem Ceceli, aynı zamanda değişimiyle de oldukça dikkat çekiyor.
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Efsane dizi "Yaprak Dökümü" 2006-2010 yıllarında en çok reyting kıran diziler arasında yerini alıyordu.
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Günümüzde de hala izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.
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Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu ile de uzun soluklu izlenen dizide evin dikkat çeken şirin çocuğu Ayşe'yi oynayan Şebnem Ceceli ise hem değişimi hem de yeni mesleği ile gündeme geldi.
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Gözlerden uzak bir hayat tercih eden Ceceli, ara sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Oyunculuğu bırakarak ekran önünden ayrılan Şebnem Ceceli, hukuk fakültesini kazanarak kariyer hayatında bambaşka bir yolculuğu adım atmıştı.
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Şimdilerde ise dünyaca ünlü bir teknoloji ürünleri markasında mesleki stajını yapan Şebnem Ceceli, dikkatleri üzerine çekti.
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