Ömer'de Gamze'yi Çıldırtan Aile Fotoğrafı!
"Bu tavırları başına dert açacak"
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Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin 12 Şubat akşamki 43. bölümünde; Gamze'nin ölümden dönmesi dikkat çekti.
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GAMZE ÖLÜMDEN DÖNDÜ Ömer son bölümde; babasıyla polis eşliğinde gittikleri evde kızları bulamayan Ömer, eve dönünce Gamze'yi yerde buldu. Panik olan Ömer, hemen ambulans ararken Tuna uyanıp geldi. Tuna'dan haber alıp yukarı çıkan Nuran ise Gamze'nin bebeği aldırmadığını itiraf etti.
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Ömer'de Gamze'yi çıldırtan aile fotoğrafı! "Bu tavırları başına dert açacak" - 3 ÖMER İLE GAMZE'NİN BÜYÜK ACISI Hastanede gözünü açan ve karşısında Ömer'i gören Gamze, bebeğini sordu. Ömer'in bakışlarından onu kaybettiğini anlayan Gamze adeta feryat etti. O sakinleşince Ömer de "Seni bulduğumda kalbin atmıyordu. Allah seni bize bağışladı. Önemli olan senin hayatta olman" dedi. Aynı anlarda Nilüfer ve Eda da Aliye'nin götürdüğü evde türlü işkencelere maruz kaldı.
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ÖMER'İN KAYBETME KORKUSU Nuran'a sakladığı sır için kızan Ömer ise olanları kaldıramadığını ve Gamze'ye destek vermeye gücü olup olmadığını bilmediğini belirtti. Tuna'nın o baygınken uyandığını öğrenen Gamze, onunla konuşup hem Ömer'e hem oğluna sarıldı.
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TAHİR ŞÜPHELENİYOR Amcası İzzet'in yanına giden ve kızlarını görmek isteyen Tahir, onları merak ettiğini söyledi. Onu manipüle etmek isteyen İzzet ise "Eğer şüphen varsa al kızlarını git. Annelerine götür onları, sonuçlarına katlanırsın" dedi. Bunun üzerine Tahir de amcasının sözlerini kabul etti.
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OLANLARIN GÜNAH KEÇİSİ ŞULE OLDU Tuna'nın Şule'yi çağırdığını öğrenince çılgına dönen Gamze, oğlunu annesiyle yollarken; Ömer'e "Biz bu kadın yüzünden kavga ettik, sen o yüzden gittin. Ben bebeğimi bu kadın yüzünden..." dedi. Ömer de bebeğin kaybının sürpriz olmadığını söyleyip Gamze'ye "Kimseye haksızlık etmemelisin" dedi.
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REŞAT'TAN ÇİÇEK'E TEPKİ Eve dönen Reşat, Tahir'in başına gelenlere üzülürken; Çiçek ev için "Benim evi satalım, Tahir'e parasını verelim" dedi. Buna sinirlenen Reşat ise böyle bir şeyi asla kabul etmeyeceğini söyledi. Çiçek'in "Gamze harcayınca sorun olmuyor, ben söyleyince mi problem oluyor?" sözleri Reşat'ı iyice kızdırdı.
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GAMZE'DEN ANNESİ ve NURAN'A TEPKİ Ertesi sabah Fatma Hanım ve Nuran'ın ellerinde yemeklerle eve girmesine kızan Gamze, onları uyarınca Nuran çok sinirlendi. Onun vebalini üzerine aldığını belirten ve herkese yalan söylediğini ifade eden Nuran, bu uğurda kahrolduğunu ve bunu hak etmediğini söyleyip gitti.
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VİCDAN KIZI İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR Kızını bulmak için yeni bir yol deneyen Vicdan ise Tahir'i arayıp tövbe etmek istediğini belirtti. Ondan kendisini Nurettin Hoca ile görüştürmesini istedi. Nurettin'in huzuruna çıkan Vicdan, onu bir şekilde etkileyip tövbe edene kadar orada kalmak istedi.
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NİSA'DAN ÖZGÜR'E İLAN-I AŞK Aynı anlarda Nisa da Özgür'ü arayıp onunla buluştu. Hakan'ın bir süre onlarla yaşayacağını kendi söylemek istediğini ifade eden Nisa, Özgür'ün tepkisi üzerine "Ben hayatımda ilk defa kendime rağmen bir adamı aradım, onunla buluştum. Ne hissettiğimi söylemek istedim. Hakan nerede olursa olsun benim kalbim onda değil" dedi. Ardından da Özgür'ün kalbine dokunup "Benim kalbim burada" dedi.
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Ömer'de Gamze'yi çıldırtan aile fotoğrafı! "Bu tavırları başına dert açacak" - 11 ÖMER İLE ŞULE DIŞARI ÇIKTI Gamze'yi sakinleştirip okula giden Ömer ise Şule'nin ısrarıyla onunla kahve içmeye gitti. Onun peşinden okula giden Gamze ise güvenlik görevlisinden onun Şule ile gittiğini öğrendi.
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Ömer'de Gamze'yi çıldırtan aile fotoğrafı! "Bu tavırları başına dert açacak" - 12 ŞÜKRAN, EDA'YI BULDU O anlarda Eda'yı görmek için çabalayan Şükran ise Aliye dışarı çıkarken fırsat buldu. İkiliyi zorla ayıran Aliye ise Eda'yı hücreye kapattı.
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Ömer'de Gamze'yi çıldırtan aile fotoğrafı! "Bu tavırları başına dert açacak" - 13 "SANA OLAN GÜVENİMİ KAYBETTİM GAMZE" Aynı anlarda Nuran'dan özür dilemeye giden Gamze, başarılı olamayınca bir kez daha Ömer'i aradı. Onun Şule ile ne yaptığını soran Gamze, "Sen bir şey kaybetmedin. Bebeğin yokluğunu kabul etmiştin zaten" dedi. Bunun üzerine Ömer de "Yanılıyorsun, ben sana olan güvenimi kaybettim Gamze" dedi. Eda hücredeyken gelen Tahir ise istese de kızını göremedi. Aliye'nin tavrından hoşlanmayan Tahir, "Yerinizi bilin ve asla kızlarımı görmeme engel olmayın" dedi.
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GAMZE BÜYÜK BİR TEHLİKENİN EŞİĞİNDE Planını uygulamaya devam eden İzzet ise Hüseyin adıyla Gamze ile görüşmek istedi. Onu sözleriyle etkileyen ve bir çay ikram eden İzzet, onu hipnoz edip tehlikede olduğunu söyledi. O sırada Tuna ve Şule ile vakit geçiren Ömer ise Fatma Hanım'ın Gamze ile ilgili öğüdünü dinledi.
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NURETTİN KOVULDU Nurettin'in Vicdan'ın evine gitmesine kızan İzzet ise onu görevden alıp yerine Tahir'i getirdi. İzzet'in yanından çıkan Nurettin, onu "Dikkatli ol Tahir" diye uyardı.
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NİSA EVİ TERK ETTİ Aynı anlarda öfkesini annesinden çıkaran Emine ise onu Özgür ile gördüğünü söyledi. Bunu kaldıramayan Hakan ise Nisa'yı evden kovdu. Çok üzülen Nisa, "Madem bir kere yüzüm güldü. Bu size fazla geldi, gidiyorum işte" deyip evi terk etti.
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NURETTİN'DEN REŞAT'A YARDIM Olanları kabullenemeyen Nurettin ise soluğu Reşat Hoca'nın kapısında aldı. Nurettin, Reşat'a "İzzet'i bitirmek, aileni kurtarmak için buna ihtiyacın olacak" diye bir zarf uzattı. Eve döndüğünde Tuna ve Ömer'in Şule ile olduğunu gören Gamze, İzzet'in sözlerini hatırlayıp çılgına döndü. Şule'yi Tuna'dan ve ailesinden uzak durması için tehdit eden Gamze, onu arabaya bindirirken Şule'nin eli sıkıştı.
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Gamze'nin yaşadıklarıyla baş edememesi ve Nurettin'in Reşat'a yardımı sosyal medyada gündem oldu. "Gamze'nin kendini düşürdüğü durum çok kötü" "Hataları genelde Ömer yapardı bu kez Gamze sınırları zorluyor" "Gamze'nin düştüğü duruma bak" "İzzet'in sonu geldi" "Helal olsun Nurettin" "Reşat tüm ailesini ağabeyi İzzet'ten kurtaracak" "Bu tavırları başına dert açacak"