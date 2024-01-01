Ömer'de Gamze'yi çıldırtan aile fotoğrafı! "Bu tavırları başına dert açacak" - 13 "SANA OLAN GÜVENİMİ KAYBETTİM GAMZE" Aynı anlarda Nuran'dan özür dilemeye giden Gamze, başarılı olamayınca bir kez daha Ömer'i aradı. Onun Şule ile ne yaptığını soran Gamze, "Sen bir şey kaybetmedin. Bebeğin yokluğunu kabul etmiştin zaten" dedi. Bunun üzerine Ömer de "Yanılıyorsun, ben sana olan güvenimi kaybettim Gamze" dedi. Eda hücredeyken gelen Tahir ise istese de kızını göremedi. Aliye'nin tavrından hoşlanmayan Tahir, "Yerinizi bilin ve asla kızlarımı görmeme engel olmayın" dedi.