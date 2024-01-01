Apple'ın Katlanabilir İphone Endişesi

Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Evlilik kredisi şartları belli oldu
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Devlet Bahçeli: Muhalefet iflas bayrağını çekti
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin, CHP'den istifa etti
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
AK Parti'de sıra belediye meclis üyesi adaylarında
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
ÖSYM Başkanı: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
7 organize suç örgütü çökertildi
7 organize suç örgütü çökertildi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kırmızı etin fiyatı 40 günde 60 lira arttı
Kayıt dışı altın alarmı!
Kayıt dışı altın alarmı!
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
Acıyla baş etmeyi öğretiyorlar
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin daha adayı beli oldu
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
23 milyar dolarlık uçak satışında ikinci aşama! Öncelik kitlerin tesliminde
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
Antalya'yı sağanak vurdu! 5 ilçede okullar tatil edildi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi
SSB açıkladı: Üniversiteli gençlere istihdam müjdesi

Apple'ın Katlanabilir İphone Endişesi

Üzerinde çalışmaya devam ediyor

  1. Apple'ın kapaklı ve katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı belirtildi. Henüz geliştirme aşamasında olan ve şirketin 2024 iel 2025 seri üretim planları arasında yer almadığı belirtilen bu cihazın, 2026 yılı ve sonrası için trafiğe alması bekleniyor. Macrumors'un haberine göre, Apple'ın Asya'daki bir tedarikçiyle görüştüğü ve şirketin standartlarını karşılayamadığı takdirde projeyi iptal edebileceği kaydedildi.

    Apple'ın kapaklı ve katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı belirtildi. Henüz geliştirme aşamasında olan ve şirketin 2024 iel 2025 seri üretim planları arasında yer almadığı belirtilen bu cihazın, 2026 yılı ve sonrası için trafiğe alması bekleniyor. Macrumors'un haberine göre, Apple'ın Asya'daki bir tedarikçiyle görüştüğü ve şirketin standartlarını karşılayamadığı takdirde projeyi iptal edebileceği kaydedildi.

  2. APPLE'IN ENDİŞESİ Apple CEO'su Tim Cook'un tasarımcılar ve mühendislerle ilk olarak 2018'in başlarında katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerine konuştuğu ve 7 inç ekranlı katlanabilir bir iPhone tasarımına onay verdiği öne sürüldü. Şirketin teknik zorluklar ve katlanabilir olmayan cihazlara kıyasla yeterince çekici özellikler sunma konusunda endişelerinin olduğu belirtiliyor.

    APPLE'IN ENDİŞESİ Apple CEO'su Tim Cook'un tasarımcılar ve mühendislerle ilk olarak 2018'in başlarında katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerine konuştuğu ve 7 inç ekranlı katlanabilir bir iPhone tasarımına onay verdiği öne sürüldü. Şirketin teknik zorluklar ve katlanabilir olmayan cihazlara kıyasla yeterince çekici özellikler sunma konusunda endişelerinin olduğu belirtiliyor.

  3. 2020'DE KATLANABİLİR CİHAZ ÇALIŞMALARI DURMUŞTU Apple, 2020 yılında katlanabilir iPhone çalışmalarını durdurmuş ve 8 inç ekrana sahip katlanabilir bir iPad'e yöneldiği belirtildi. Mühendislerin şu anda tekrarlanan katlamalar nedeniyle ekranın ortasında oluşan kırışıklığı ortadan kaldımaya ve ekranın ortasında Apple Pencil'ı engelleyebilecek hataları önlemeyi hedefliyor. Şirketin katlanabilir iPad'in ekranları için LG ve Samsung ile çalıştığı kaydedildi.

    2020'DE KATLANABİLİR CİHAZ ÇALIŞMALARI DURMUŞTU Apple, 2020 yılında katlanabilir iPhone çalışmalarını durdurmuş ve 8 inç ekrana sahip katlanabilir bir iPad'e yöneldiği belirtildi. Mühendislerin şu anda tekrarlanan katlamalar nedeniyle ekranın ortasında oluşan kırışıklığı ortadan kaldımaya ve ekranın ortasında Apple Pencil'ı engelleyebilecek hataları önlemeyi hedefliyor. Şirketin katlanabilir iPad'in ekranları için LG ve Samsung ile çalıştığı kaydedildi.