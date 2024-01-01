Apple'ın Katlanabilir İphone Endişesi
Üzerinde çalışmaya devam ediyor
-
Apple'ın kapaklı ve katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığı belirtildi. Henüz geliştirme aşamasında olan ve şirketin 2024 iel 2025 seri üretim planları arasında yer almadığı belirtilen bu cihazın, 2026 yılı ve sonrası için trafiğe alması bekleniyor. Macrumors'un haberine göre, Apple'ın Asya'daki bir tedarikçiyle görüştüğü ve şirketin standartlarını karşılayamadığı takdirde projeyi iptal edebileceği kaydedildi.
-
APPLE'IN ENDİŞESİ Apple CEO'su Tim Cook'un tasarımcılar ve mühendislerle ilk olarak 2018'in başlarında katlanabilir bir iPhone tasarımı üzerine konuştuğu ve 7 inç ekranlı katlanabilir bir iPhone tasarımına onay verdiği öne sürüldü. Şirketin teknik zorluklar ve katlanabilir olmayan cihazlara kıyasla yeterince çekici özellikler sunma konusunda endişelerinin olduğu belirtiliyor.
-
2020'DE KATLANABİLİR CİHAZ ÇALIŞMALARI DURMUŞTU Apple, 2020 yılında katlanabilir iPhone çalışmalarını durdurmuş ve 8 inç ekrana sahip katlanabilir bir iPad'e yöneldiği belirtildi. Mühendislerin şu anda tekrarlanan katlamalar nedeniyle ekranın ortasında oluşan kırışıklığı ortadan kaldımaya ve ekranın ortasında Apple Pencil'ı engelleyebilecek hataları önlemeyi hedefliyor. Şirketin katlanabilir iPad'in ekranları için LG ve Samsung ile çalıştığı kaydedildi.