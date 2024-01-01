İşte Kuru Zencefil Çayının Faydaları!
Zencefil çayı nasıl tüketilir?
-
Zencefil çayı faydaları saymakla bitmez. Tazesi, kurusu ve tozuyla yapılabilen zencefil çayının yapımı da çok basittir. Damar tıkanıklığına iyi gelmesiyle bilinen zencefil çayı, düzenli tüketildiği takdirde kardiyovasküler sistemi düzenliyor. Peki kuru zencefil çayının bilinmeyen faydaları nelerdir? Zencefil çayı nasıl tüketilir?
-
Zencefil, Zingiberaceae bitki ailesini ait olan Asya?ya özgü bir besindir. İnsanlar seneler boyunca rahatsızlıklarını tedavi etmek ve yemeklere baharatlı bir dokunuş katmak için zencefilden faydalandılar.
-
Zencefil çayı, taze ya da kurutulmuş zencefilin sıcak suda demlenmesiyle oluşur. Zencefil çayının hafif baharatlı bir tadı bulunur. Zencefil bitki ve baharat olarak dünya çapında en çok kullanılan bileşenler arasında yer alır.
-
Güneydoğu Asya kökenli Zingiberaceae familyasına ait olan zencefil, çay olarak tüketildiğinde sağlığa katkıda bulunur.
-
Balgam söktürücü etkiye sahip olan zencefil çayı akciğerlerin rahatlamasını destekleyerek öksürüğün azalmasını sağlar.
-
Vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Zencefil çayının faydaları arasında hastalıklardan çabuk iyileşmek için biraz ateşi yükseltme ve terlemeyle yenilenmeye yardımcı olma da vardır. Zencefil çayı diş ağrısına iyi gelir, sancıyı hafifletme etkisi vardır.
-
Damar tıkanıklığı denilince akla gelen zencefil, alternatif tıbbın bir mucizesi sayılıyor. Zencefili çay olarak düzenli tükettiğiniz takdirde, damarlarınızda bakın neler oluyor.
-
DAMAR DOSTU ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?
-
Taze zencefili küçük küpler halinde soyun ve dilimleyin. Biraz sıcak su ekleyin ve iyice karıştırın. Zencefil suyunuz 10 dakika içinde içilmeye hazır hale gelecek. Damar sıkışması yaşayan kişiler için damar açıcı besinlerin başında zencefil gelmektedir.
-
Zencefil, içerdiği gingerol adlı bir bileşen sayesinde vücutta iltihaplanmayı azaltabilir. Bu, damarların iltihaplanmasını önleyebilir ve damar sağlığını koruyabilir.