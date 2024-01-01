80 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Otoparkta Çürüyor

TOPLAM DEĞERİ 80 MİLYON LİRA Otoparkında yatan sadece 300 aracın değerinin 80 milyon değerinde olduğunu ifade eden Akak, ?Otoparkımızda yatan araçlardan kimisinin şirketi batmış, kimisi hacizli olmuş. Pek nadir de olsa elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var. Onun için bence bu araçların bir an önce sıcak paraya dönüştürülmesi gerekiyor. 7 milyon değerindeki araçlarımız, 2 milyonluk, gibi toplam 80 milyon değerinde 300 araç otoparkımızda yatıyor. O da Diyarbakır?da sadece bir tane yediemin otoparkında. Bunu 81 ile sadece çarparsak dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıkıyor? diye konuştu.