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80 Milyon Lira Değerindeki Araçlar Otoparkta Çürüyor

Diyarbakır?da bulunan yedieminlerdeki toplam değeri 80 milyon lira olan araçlar yıllardır çürümeye mahkum edildi.

  1. Diyarbakır?da bir yediemin otoparkında 300?den fazla araç, bin 500 adet de motosiklet yıllardır sahiplerini bekliyor. Tahmini değeri 80 milyon üzerinde olan araçlar, çürümeye terk edildi. Otopark sahipleri, hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

    Diyarbakır?da bir yediemin otoparkında 300?den fazla araç, bin 500 adet de motosiklet yıllardır sahiplerini bekliyor. Tahmini değeri 80 milyon üzerinde olan araçlar, çürümeye terk edildi. Otopark sahipleri, hacizli araçların ekonomiye tekrar kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

  2. Yenişehir ilçesinde yediemin otoparkını işleten Sinan Akak, milyon lira değerindeki araçların otoparklarda çürümesine gönüllerinin el vermediğini söyledi.

    Yenişehir ilçesinde yediemin otoparkını işleten Sinan Akak, milyon lira değerindeki araçların otoparklarda çürümesine gönüllerinin el vermediğini söyledi.

  3. Otoparkında 300?den fazla araç bulunmakta olduğunu aktaran Akak, "Bin 500 adet de motosiklet yatmaktadır. Bu kadar aracın burada çürümesine vicdanımız el vermiyor. Çünkü milyon değerindeki araçlar burada çürüyor. Bu arabaların burada yatması aynı zamanda bizim için de bir zarardır. Sonuçta yerimi yıllardır meşgul eden araçlar var. Adalet Bakanlığımızın bu konu hakkında bir adım atmasını rica ediyoruz? dedi.

    Otoparkında 300?den fazla araç bulunmakta olduğunu aktaran Akak, "Bin 500 adet de motosiklet yatmaktadır. Bu kadar aracın burada çürümesine vicdanımız el vermiyor. Çünkü milyon değerindeki araçlar burada çürüyor. Bu arabaların burada yatması aynı zamanda bizim için de bir zarardır. Sonuçta yerimi yıllardır meşgul eden araçlar var. Adalet Bakanlığımızın bu konu hakkında bir adım atmasını rica ediyoruz? dedi.

  4. TOPLAM DEĞERİ 80 MİLYON LİRA Otoparkında yatan sadece 300 aracın değerinin 80 milyon değerinde olduğunu ifade eden Akak, ?Otoparkımızda yatan araçlardan kimisinin şirketi batmış, kimisi hacizli olmuş. Pek nadir de olsa elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var. Onun için bence bu araçların bir an önce sıcak paraya dönüştürülmesi gerekiyor. 7 milyon değerindeki araçlarımız, 2 milyonluk, gibi toplam 80 milyon değerinde 300 araç otoparkımızda yatıyor. O da Diyarbakır?da sadece bir tane yediemin otoparkında. Bunu 81 ile sadece çarparsak dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıkıyor? diye konuştu.

    TOPLAM DEĞERİ 80 MİLYON LİRA Otoparkında yatan sadece 300 aracın değerinin 80 milyon değerinde olduğunu ifade eden Akak, ?Otoparkımızda yatan araçlardan kimisinin şirketi batmış, kimisi hacizli olmuş. Pek nadir de olsa elektrik ve su faturasını ödemeyip aracına haciz gelen var. Onun için bence bu araçların bir an önce sıcak paraya dönüştürülmesi gerekiyor. 7 milyon değerindeki araçlarımız, 2 milyonluk, gibi toplam 80 milyon değerinde 300 araç otoparkımızda yatıyor. O da Diyarbakır?da sadece bir tane yediemin otoparkında. Bunu 81 ile sadece çarparsak dudak uçuklatan bir rakam ortaya çıkıyor? diye konuştu.

  5. 15 YILDIR YATAN ARAÇLAR VAR

    15 YILDIR YATAN ARAÇLAR VAR

  6. Akak, otoparkında 10-15 yıl boyunca yatan araçların olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ?1 Kasım tarihinde araçların kıymet takdirinin yapılıp icra dairesine verilmesiyle 15-20 gün arayla satılması gerekiyordu. Ama maalesef benim otoparkta 1 Kasım?dan bu yana herhangi bir satış gerçekleştirilmedi. 1 Kasım?da yürürlüğe giren bu yasayla çok umutluyduk. Ama daha beklemekteyiz. Devlet büyüklerimizde bir an evvel bu sorunun sonuçlandırmasını talep ediyoruz. Şimdi bir araç 5 yıl otoparkta yatarsa nasıl, 1 yıl yatarsa nasıl? Otoparkımızda 10-15 yıl yatan araçlar mevcut. Bu araçlar çürüyerek ziyan oluyor.?

    Akak, otoparkında 10-15 yıl boyunca yatan araçların olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ?1 Kasım tarihinde araçların kıymet takdirinin yapılıp icra dairesine verilmesiyle 15-20 gün arayla satılması gerekiyordu. Ama maalesef benim otoparkta 1 Kasım?dan bu yana herhangi bir satış gerçekleştirilmedi. 1 Kasım?da yürürlüğe giren bu yasayla çok umutluyduk. Ama daha beklemekteyiz. Devlet büyüklerimizde bir an evvel bu sorunun sonuçlandırmasını talep ediyoruz. Şimdi bir araç 5 yıl otoparkta yatarsa nasıl, 1 yıl yatarsa nasıl? Otoparkımızda 10-15 yıl yatan araçlar mevcut. Bu araçlar çürüyerek ziyan oluyor.?