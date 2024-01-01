Çay İnsan Ömrünü...
İngiltere'de yaşayan 5 bin 998 yetişkinin çay içme alışkanlıkları analiz edildi.
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Çin'deki Sichuan Üniversitesi'nde çay tiryakilerini mutlu edecek bir araştırma yapıldı. Ülkede yaşayan 7 bin 931 yetişkin ile İngiltere'de yaşayan 5 bin 998 yetişkinin çay içme alışkanlıkları analiz edildi. Çayın ömrü uzattığı kanıtlandı.
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Ülkemizin milli içecekleri arasında yer alan ve herkesin severek tükettiği çay, tüketiminin ömrü uzattığı kanıtlandı.
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Yapılan bir araştırmaya göre katılımcılara, siyah ya da yeşil çay içip içmedikleri ve ne sıklıkla içtikleri soruldu. Kan basıncı, kolesterol ve vücut yağı gibi biyolojik değerleri incelendi.
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Günlük siyah ve yeşil çay içenlerde daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri görüldüğü ve günde üç fincan çay tüketenlerde faydaların arttığı kaydedildi.
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Ayrıca "Orta düzeyde çay tüketimi, istikrarlı çay içenler arasında en güçlü yaşlanma karşıtı faydaları sergilemiştir" denildi.
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SİYAH ÇAYIN FAYDALARI: - Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir. - İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir - Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir
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- Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir - Güçlü Bir Antioksidandır - Kemikleri Güçlendirir
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- Ağız Sağlığını Korur - Vücuda Zindelik Verir