Evlilik Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak
Kimler 150 bin TL krediye başvurabilecek? (Yaş şartı)
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150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları deprem bölgesinde 15 Şubat'ta alınacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Bakan Göktaş, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız." açıklamasında buldu.
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YAŞ ŞARTI AÇIKLANDI Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.