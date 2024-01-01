Evlilik Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında; Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceği ve bu uygulamaya da 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerde başlanacağı açıklanmıştı.