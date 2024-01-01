Arabayatağı'na Modern Kapalı Pazar Alanı

'Yeni projelerle buluşturacağız'

Kapalı pazaryerlerinin sadece pazar alanı olmadığını, aynı zamanda otopark, toplanma alanı gibi birçok konuda da hizmet veren modern bir proje olduğunu anlatan Başkan Aktaş, her iki üç mahalleden birisinde kapalı pazaryeri yapmayı arzuladıklarını dile getirdi. Pazar alanları yapmanın Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olmamasına rağmen ilçelere destek olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, ?Gürsu?da, Kestel?de, Yenişehir?de de yaptık. Daha yenilerini de yapacağız. Arabayatağı Kapalı pazaryerinin projesi, Yıldırım Belediyesi tarafından Bursa Pazarcılar Esnaf Odası ile birlikte hazırlandı. Finansmanını Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. 66 milyon bedel harcadık. Bu yatırımı da halkımızdan aldığımız vergilerle yaptık. Buralara sahip çıkmalıyız. Burayı yeni yeni projelerle buluşturacağız. Pazarcılarımıza hayırlı işler diliyorum, alışveriş yapan vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olsun? diye konuştu.