Yanan Daireden Geriye Sadece Kuran-I Kerim Kaldı!
Yanan daireden geriye sadece Kuran-ı Kerim kaldı!
-
Amasya?da bir sitenin üçüncü katındaki dairede çıkan yangında tüm eşyaların kullanılamaz hale gelirken, Kur?an-ı Kerim?in zarar görmemesi ise dikkat çekti.
-
Hacılar Meydanı Mahallesindeki daireden geç saatlerde alevler yükseldi. Görenler durumu Amasya Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
-
Mutfak kısmından başladığı belirlenen yangında üst kata da sıçrayan alevler yaklaşık bir saatte söndürüldü. Şans eseri kimsenin bulunmadığı evdeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Dolabın üstünde bulunan Kur'an-ı Kerim?in zarar görmemesi ise dikkat çekti.
-
Evde yaşayan iki kişiden Saime Türkmen?in o sırada hasta babasına refakat etmek için hastanede olduğu, kayınvalidesinin ise umre yapmak üzere geçen hafta Suudi Arabistan?a gittiği öğrenildi.