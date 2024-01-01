Maaşı Arttıracak 3600 Ek Gösterge İçin Sürpriz Görüşme!

3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge, çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMMye sunulmasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı.