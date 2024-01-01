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Maaşı Arttıracak 3600 Ek Gösterge İçin Sürpriz Görüşme!

Memurlar bekliyordu!

  1. 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler hükümetin çalışmalarına çevrildi. Emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayacak düzenlemenin hayata geçirilmesi için, Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme gerçekleştirildi.

    5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge için gözler hükümetin çalışmalarına çevrildi. Emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayacak düzenlemenin hayata geçirilmesi için, Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme gerçekleştirildi.

  2. Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergede yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafında çalışmalar devam ederken, Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme gerçekleştirildi.

    Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergede yeni bir gelişme yaşandı. Hükümet tarafında çalışmalar devam ederken, Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme gerçekleştirildi.

  3. Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, birinci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

    Memur Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, birinci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü.

  4. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; birinci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; birinci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

  5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan?ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan?ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

  6. 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge, çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMMye sunulmasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı.

    3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, 5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge, çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMMye sunulmasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı.