İzmir'deki Milyarlık Vurgunda Yeni Ayrıntılar!

S.O?nun kurduğu sisteme kendisinin de 1 milyon 800 bin lira yatırdığını, aylık yüzde 20 faiz sunduklarını ifade eden M.R.A?nın, parasının faiziyle 4 milyon 200 bin liraya ulaştığının söylendiğini ancak kendisinin de parasını alamadığını, dolandırıcılık mağduru olduğunu savunduğu belirtildi. Şirkette genel müdür yardımcısı pozisyonunda çalıştığını bilmediğini de öne süren M.R.A?nın, şirket toplantılarında dron tanıtma sunumu yaptığını da savunduğu kaydedildi.