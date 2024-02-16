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Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak

İzmir'deki Milyarlık Vurgunda Yeni Ayrıntılar!

Lüks araç ve gayrimenkulleri operasyondan önce sattılar

  1. İzmir?de holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırılmasına yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 28?e çıktı.

    İzmir?de holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırılmasına yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 28?e çıktı.

  2. LÜKS ARAÇLAR VE GAYRİMENKULLERİ SATTILAR Örgütün elebaşılığını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan holding sahibi S.O. ile eşi S.O?nun, mağdurlara vadettikleri kar payını her ayın son günü ödedikleri ancak 31 Ocak?ta ödeme yapmadıkları, aynı gün adlarına kayıtlı lüks araçlar ve gayrimenkulleri satarak ellerinden çıkardıkları belirlendi.

    LÜKS ARAÇLAR VE GAYRİMENKULLERİ SATTILAR Örgütün elebaşılığını yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan holding sahibi S.O. ile eşi S.O?nun, mağdurlara vadettikleri kar payını her ayın son günü ödedikleri ancak 31 Ocak?ta ödeme yapmadıkları, aynı gün adlarına kayıtlı lüks araçlar ve gayrimenkulleri satarak ellerinden çıkardıkları belirlendi.

  3. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı?nca, holdinge ait içinde 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanla yurt dışına çıkan holding sahibi S.O?nun yeğeni S.H. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. S.H?nin 1 Ocak günü saat 23.05?te İstanbul Havalimanındaki pasaport noktasından çıkış yaptığı, 01.40 uçağıyla da Dubai?ye gittiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı, MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulunun da holding hakkında incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

    Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı?nca, holdinge ait içinde 5 milyar 123 milyon lira değerindeki dijital paranın bulunduğu soğuk cüzdanla yurt dışına çıkan holding sahibi S.O?nun yeğeni S.H. hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. S.H?nin 1 Ocak günü saat 23.05?te İstanbul Havalimanındaki pasaport noktasından çıkış yaptığı, 01.40 uçağıyla da Dubai?ye gittiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı, MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulunun da holding hakkında incelemesini sürdürdüğü öğrenildi.

  4. EMEKLİ TUĞGENERAL DE DOLANDIRILDIĞINI SAVUNDU Operasyonda tutuklananlar arasında yer alan emekli tuğgeneral M.R.A?nın ifadesinde, holding sahibi S.O?nun üsteğmen olduğu dönemde emrinde çalıştığını, TSK?dan ihraç edildikten sonra borsa ve yazılım alanında iş kurduğunu, emekli olduktan kendisine 2023 yılı Mart ayında iş teklif ettiğini, Haziran ayında işi kabul ettiğini anlattığı öğrenildi.

    EMEKLİ TUĞGENERAL DE DOLANDIRILDIĞINI SAVUNDU Operasyonda tutuklananlar arasında yer alan emekli tuğgeneral M.R.A?nın ifadesinde, holding sahibi S.O?nun üsteğmen olduğu dönemde emrinde çalıştığını, TSK?dan ihraç edildikten sonra borsa ve yazılım alanında iş kurduğunu, emekli olduktan kendisine 2023 yılı Mart ayında iş teklif ettiğini, Haziran ayında işi kabul ettiğini anlattığı öğrenildi.

  5. S.O?nun kurduğu sisteme kendisinin de 1 milyon 800 bin lira yatırdığını, aylık yüzde 20 faiz sunduklarını ifade eden M.R.A?nın, parasının faiziyle 4 milyon 200 bin liraya ulaştığının söylendiğini ancak kendisinin de parasını alamadığını, dolandırıcılık mağduru olduğunu savunduğu belirtildi. Şirkette genel müdür yardımcısı pozisyonunda çalıştığını bilmediğini de öne süren M.R.A?nın, şirket toplantılarında dron tanıtma sunumu yaptığını da savunduğu kaydedildi.

    S.O?nun kurduğu sisteme kendisinin de 1 milyon 800 bin lira yatırdığını, aylık yüzde 20 faiz sunduklarını ifade eden M.R.A?nın, parasının faiziyle 4 milyon 200 bin liraya ulaştığının söylendiğini ancak kendisinin de parasını alamadığını, dolandırıcılık mağduru olduğunu savunduğu belirtildi. Şirkette genel müdür yardımcısı pozisyonunda çalıştığını bilmediğini de öne süren M.R.A?nın, şirket toplantılarında dron tanıtma sunumu yaptığını da savunduğu kaydedildi.

  6. NE OLMUŞTU? Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 7 Şubat'ta aralarında holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin holding ve iştirakleri aracılığıyla 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu meblağın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu iddia edilmişti.

    NE OLMUŞTU? Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 7 Şubat'ta aralarında holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin holding ve iştirakleri aracılığıyla 3 bin 100 kişiden para topladığı, dolandırıcılığa konu meblağın ise 5 milyar 123 milyon lira olduğu iddia edilmişti.

  7. Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, 7 Şubat'ta Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı. Şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

    Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi S.O. ve eşi S.O, 7 Şubat'ta Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı. Şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

  8. İzmir'de örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da aralarında olduğu 27 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

    İzmir'de örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen holding sahibi S.O. ile eşi S.O'nun da aralarında olduğu 27 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.