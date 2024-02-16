Gemlik'in Vitrini Yenileniyor

İlk günkü aşkla çalışıyoruz

Bursa Milletvekili Mustafa Varank da kendilerine emanet edilen makamları, vatandaşlara hizmet etmek için kullanmayı dert edindiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın liderliğinde 22 senedir merkezi hükümette ve yerel yönetimlerde büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Mustafa Varank, yorulmak ve yılmak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Bir vatandaşın kendilerine 'Allah razı olsun. Ne güzel yaptınız.' demesinin en büyük hediye olduğunu dile getiren Varank, 'Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Yakın zamanda bu bölgede fırtına yaşandı. Birçok işyeri de zarar gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız 'felaket hâlinde aynı sıkıntılar yaşanmasın, vatandaşlarımız da aynı zamanda bölgeden istifade edebilsin' diye güzel bir projeyi başlattı. Sahilin vatandaşlar tarafından keyifli bir şekilde kullanabilmesi için başlangıç yapıyoruz. 5 yıl zorlu geçti. Bu sıkıntılı sürece rağmen Başkanımız Alinur Aktaş hizmetlerin tamamını bitirdi. Bizim derdimiz ve sevdamız belli. Bursa?ya kazandırdıklarımızla gurur duyuyoruz. Bitirilmeyi bekleyen projelerimizi de bitirmekte kararlıyız. Gemlik'i hizmetlerle ve yatırımlarla buluşturacağız. Bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yatırım, Gemlik'e ve Bursa'ya hayırlı olsun." dedi.