Kardeşleriyle Benzerlikleri Gündem Oldu!
Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşleriyle benzerlikleri gündem oldu.
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Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşleriyle benzerlikleri gündem oldu. Cindoruk'un 2 kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte ikiz kadar birbirlerine benzeyen Caner Cindoruk'un çok merak edilen oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk...
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Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un Sadakatsiz dizisinde rol almasının ardından ünü Türkiye sınırını aştı.
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Yandaki Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun kardeşleri de kendisi gibi oyuncu çıktı.
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Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri de herkesi şaşırtıyor. İşte Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...
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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Dilek Taşı" dizisi kadrosunda yer alan Taner Cindoruk'un Caner Cindoruk'un kardeşi olduğu öğrenildi.
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