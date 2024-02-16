Kardeşleriyle Benzerlikleri Gündem Oldu!

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor

Kardeşleriyle Benzerlikleri Gündem Oldu!

Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşleriyle benzerlikleri gündem oldu.

  1. Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşleriyle benzerlikleri gündem oldu. Cindoruk'un 2 kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte ikiz kadar birbirlerine benzeyen Caner Cindoruk'un çok merak edilen oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk...

    Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşleriyle benzerlikleri gündem oldu. Cindoruk'un 2 kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte ikiz kadar birbirlerine benzeyen Caner Cindoruk'un çok merak edilen oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk...

  2. Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un Sadakatsiz dizisinde rol almasının ardından ünü Türkiye sınırını aştı.

    Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un Sadakatsiz dizisinde rol almasının ardından ünü Türkiye sınırını aştı.

  3. Yandaki Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun kardeşleri de kendisi gibi oyuncu çıktı.

    Yandaki Oda dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun kardeşleri de kendisi gibi oyuncu çıktı.

  4. Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri de herkesi şaşırtıyor. İşte Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...

    Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk ile benzerlikleri de herkesi şaşırtıyor. İşte Cindoruk'un oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ve Münir Can Cindoruk...

  5. Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Dilek Taşı" dizisi kadrosunda yer alan Taner Cindoruk'un Caner Cindoruk'un kardeşi olduğu öğrenildi.

    Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Dilek Taşı" dizisi kadrosunda yer alan Taner Cindoruk'un Caner Cindoruk'un kardeşi olduğu öğrenildi.