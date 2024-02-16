Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un kardeşleriyle benzerlikleri gündem oldu. Cindoruk'un 2 kardeşi de kendisi gibi ünlü çıktı. İşte ikiz kadar birbirlerine benzeyen Caner Cindoruk'un çok merak edilen oyuncu kardeşleri Taner Cindoruk ile Münir Can Cindoruk...