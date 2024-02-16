Skoda, Octavia Modelini Yeniledi: Temmuz Ayında Türkiye'de
2024 yılına hızlı giren Skoda, modellerini yenilemeye devam ediyor. Kamiq ve Scala'nın ardından markanın en çok satan modeli Octavia da güncellendi.
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Skoda, en çok satan modeli Octavia'yı yeniledi.
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Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modelinde ön-arka tampon tasarımı, yeni Skoda ön ızgarası, ikinci nesil LED Matrix farlar, yeni tasarıma sahip LED arka farlar ve yeni jant tasarımları yer alıyor.
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Modelin uzunluğu ise 9 mm artarak 4.698 milimetreye çıktı.
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Skoda, iç mkenada koltuklar, ön konsol ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyale yer verirken, 10 inçlik multimedya ve 10 inçlik gösterge paneli dikkat çekiyor. Model serisinden bir ilk olarak 13 inçlik multimedya ekrnı opsiyonel olarak alınabiliyor.
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YAPAY ZEKA DESTEĞİ Yapay zeka tabanlı ChatGPT chatbot özelliği de, Octavia?da Laura sesli asistana entegre ediliyor.
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Çift bölgeli Climatronic sistemi artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.
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Octavia, dört benzinli ve iki dizel olmak üzere bir dizi gelişmiş dört silindirli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 115 HP?lik benzinli ve mild hibrit 1.5 TSI motorlarının yanı sıra 150 HP?lik benzinli veya mild hibrit 1.5 TSI motorlar sunuluyor. Benzinli motor seçeneklerinin en üzerine ise 204 HP?lik 2.0 TSı ve 265 HP?lik 2.0 TSI ünite yer alacak. Dizel motor seçenekleri arasında ise 115 HP 2.0 TDI ve 150 HP 2.0 TDI üniteler tercih edilebilecek.
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Mild hibrit teknolojisiyle frenleme sırasında geri kazanılan enerji, 48 voltluk bir marş jeneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 TSI motorun ACT+ aktif silindir teknolojisiyle iki silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor.
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OCTAVİA RS DAHA DA GÜÇLENDİ Skoda RS ismi, 2000 yılından bu yana Octavia?nın en sportif versiyonlarını tanımlamak için kullanılıyor. Yenilenen Octavia ile birlikte RS versiyonu da daha iddialı hale geldi. Geleneksel parlak siyah detaylara ek olarak Octavia RS standart olarak LED Matrix farlarla birlikte geliyor.
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265 HP ile daha güçlü 2.0 litre TSI motorla donatılan Skoda Octavia RS, aynı zamanda 370 Nm tork değerine sahip. 7 ileri otomatik DSG şanzımanla eşleştirildi. Standart spor süspansiyon 15 milimetre alçaltılan Octavia RS, kademeli direksiyon ve elektronik olarak kontrol edilen VAQ sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile mükemmel çekiş ve sürüş dinamikleri sunabiliyor.
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