Skoda, Octavia Modelini Yeniledi: Temmuz Ayında Türkiye'de

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Bakan Şimşek: 2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Evlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurdu
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Yargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 52,7'ye çıktı
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yıl sonu enflasyon beklentisi 42,96 oldu
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
Yükseköğretim Kurulu bursları artırdı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
RTÜK'te üst düzey ayrılık: İbrahim Uslu görevi bıraktı
Konut satışlarında düşüş sürüyor
Konut satışlarında düşüş sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
MSB: F-16'ları Türkiye'de üretmek için görüşmelerimiz sürüyor
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
Bakan Şimşek: Amacımız hizmet ihracatını büyütmek
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
9 ilde eş zamanlı olarak 'Kafes-41' operasyonu: 61 gözaltı
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
Demir ağlarda yerli sinyalizasyon dönemi
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
KKM'de düşüş yavaşladı haftalık çıkış 15 milyar TL
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
16 Şubat 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Yerli teknolojiyle demiryolu sektöründe yeni dönem
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin 14 maddesi kabul edildi
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Başsavcılıktan açıklama: Erzincan'da firmanın Kanadalı yöneticisi de gözaltında
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Bakan Koca'dan Meclis'teki sağlıkla ilgili kanun teklifine dair açıklama
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
ÖSYM eski Başkanı Prof. Ali Demir beraat etti
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor

Skoda, Octavia Modelini Yeniledi: Temmuz Ayında Türkiye'de

2024 yılına hızlı giren Skoda, modellerini yenilemeye devam ediyor. Kamiq ve Scala'nın ardından markanın en çok satan modeli Octavia da güncellendi.

  1. Skoda, en çok satan modeli Octavia'yı yeniledi.

    Skoda, en çok satan modeli Octavia'yı yeniledi.

  2. Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modelinde ön-arka tampon tasarımı, yeni Skoda ön ızgarası, ikinci nesil LED Matrix farlar, yeni tasarıma sahip LED arka farlar ve yeni jant tasarımları yer alıyor.

    Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modelinde ön-arka tampon tasarımı, yeni Skoda ön ızgarası, ikinci nesil LED Matrix farlar, yeni tasarıma sahip LED arka farlar ve yeni jant tasarımları yer alıyor.

  3. Modelin uzunluğu ise 9 mm artarak 4.698 milimetreye çıktı.

    Modelin uzunluğu ise 9 mm artarak 4.698 milimetreye çıktı.

  4. Skoda, iç mkenada koltuklar, ön konsol ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyale yer verirken, 10 inçlik multimedya ve 10 inçlik gösterge paneli dikkat çekiyor. Model serisinden bir ilk olarak 13 inçlik multimedya ekrnı opsiyonel olarak alınabiliyor.

    Skoda, iç mkenada koltuklar, ön konsol ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyale yer verirken, 10 inçlik multimedya ve 10 inçlik gösterge paneli dikkat çekiyor. Model serisinden bir ilk olarak 13 inçlik multimedya ekrnı opsiyonel olarak alınabiliyor.

  5. YAPAY ZEKA DESTEĞİ Yapay zeka tabanlı ChatGPT chatbot özelliği de, Octavia?da Laura sesli asistana entegre ediliyor.

    YAPAY ZEKA DESTEĞİ Yapay zeka tabanlı ChatGPT chatbot özelliği de, Octavia?da Laura sesli asistana entegre ediliyor.

  6. Çift bölgeli Climatronic sistemi artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

    Çift bölgeli Climatronic sistemi artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

  7. Octavia, dört benzinli ve iki dizel olmak üzere bir dizi gelişmiş dört silindirli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 115 HP?lik benzinli ve mild hibrit 1.5 TSI motorlarının yanı sıra 150 HP?lik benzinli veya mild hibrit 1.5 TSI motorlar sunuluyor. Benzinli motor seçeneklerinin en üzerine ise 204 HP?lik 2.0 TSı ve 265 HP?lik 2.0 TSI ünite yer alacak. Dizel motor seçenekleri arasında ise 115 HP 2.0 TDI ve 150 HP 2.0 TDI üniteler tercih edilebilecek.

    Octavia, dört benzinli ve iki dizel olmak üzere bir dizi gelişmiş dört silindirli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 115 HP?lik benzinli ve mild hibrit 1.5 TSI motorlarının yanı sıra 150 HP?lik benzinli veya mild hibrit 1.5 TSI motorlar sunuluyor. Benzinli motor seçeneklerinin en üzerine ise 204 HP?lik 2.0 TSı ve 265 HP?lik 2.0 TSI ünite yer alacak. Dizel motor seçenekleri arasında ise 115 HP 2.0 TDI ve 150 HP 2.0 TDI üniteler tercih edilebilecek.

  8. Mild hibrit teknolojisiyle frenleme sırasında geri kazanılan enerji, 48 voltluk bir marş jeneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 TSI motorun ACT+ aktif silindir teknolojisiyle iki silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor.

    Mild hibrit teknolojisiyle frenleme sırasında geri kazanılan enerji, 48 voltluk bir marş jeneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 TSI motorun ACT+ aktif silindir teknolojisiyle iki silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor.

  9. OCTAVİA RS DAHA DA GÜÇLENDİ Skoda RS ismi, 2000 yılından bu yana Octavia?nın en sportif versiyonlarını tanımlamak için kullanılıyor. Yenilenen Octavia ile birlikte RS versiyonu da daha iddialı hale geldi. Geleneksel parlak siyah detaylara ek olarak Octavia RS standart olarak LED Matrix farlarla birlikte geliyor.

    OCTAVİA RS DAHA DA GÜÇLENDİ Skoda RS ismi, 2000 yılından bu yana Octavia?nın en sportif versiyonlarını tanımlamak için kullanılıyor. Yenilenen Octavia ile birlikte RS versiyonu da daha iddialı hale geldi. Geleneksel parlak siyah detaylara ek olarak Octavia RS standart olarak LED Matrix farlarla birlikte geliyor.

  10. 265 HP ile daha güçlü 2.0 litre TSI motorla donatılan Skoda Octavia RS, aynı zamanda 370 Nm tork değerine sahip. 7 ileri otomatik DSG şanzımanla eşleştirildi. Standart spor süspansiyon 15 milimetre alçaltılan Octavia RS, kademeli direksiyon ve elektronik olarak kontrol edilen VAQ sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile mükemmel çekiş ve sürüş dinamikleri sunabiliyor.

    265 HP ile daha güçlü 2.0 litre TSI motorla donatılan Skoda Octavia RS, aynı zamanda 370 Nm tork değerine sahip. 7 ileri otomatik DSG şanzımanla eşleştirildi. Standart spor süspansiyon 15 milimetre alçaltılan Octavia RS, kademeli direksiyon ve elektronik olarak kontrol edilen VAQ sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile mükemmel çekiş ve sürüş dinamikleri sunabiliyor.