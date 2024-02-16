Skoda, Octavia Modelini Yeniledi: Temmuz Ayında Türkiye'de

Octavia, dört benzinli ve iki dizel olmak üzere bir dizi gelişmiş dört silindirli motor seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 115 HP?lik benzinli ve mild hibrit 1.5 TSI motorlarının yanı sıra 150 HP?lik benzinli veya mild hibrit 1.5 TSI motorlar sunuluyor. Benzinli motor seçeneklerinin en üzerine ise 204 HP?lik 2.0 TSı ve 265 HP?lik 2.0 TSI ünite yer alacak. Dizel motor seçenekleri arasında ise 115 HP 2.0 TDI ve 150 HP 2.0 TDI üniteler tercih edilebilecek.