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İşte Bayram İkramiyesi Zam Oranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

  1. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusu gündemde. İşte, emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusunda son bilgiler...

    Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusu gündemde. İşte, emeklilerin bayram ikramiyesine zam konusunda son bilgiler...

  2. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı. Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir süre kaldı. Partisinin Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyesi zam oranı - 3 KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILIYOR? Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyesi zam oranı - 3 KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ YAPILIYOR? Sosyal Güvenlik Kurumu?ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

  4. BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 1-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.