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YKS Başvuru Ücretleri Büyükşehir'den

Bursa'da bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

  1. Bursa?da bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı?na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 29 Şubat?a kadar online başvuru yapıp, gerekli koşulları sağladığı belirlenen üniversite adayları bu uygulamadan yararlanabilecek.

    Bursa?da bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı?na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 29 Şubat?a kadar online başvuru yapıp, gerekli koşulları sağladığı belirlenen üniversite adayları bu uygulamadan yararlanabilecek.

  2. Bursa?da ana kucağından üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlarla Bursa?da eğitimin çıtasını yükselten Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye aldı. Gençlik merkezleri ve kütüphaneler, liseli ve üniversiteli 10 bin öğrenciye burs desteği, çorba çeşmeleri, su indirimi, ücretsiz sınava hazırlık kursları ve gençlik kulübü uygulaması gibi uygulamalara şimdi de YKS başvuru ücretlerinin karşılanması eklendi. Bursa?da bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı?na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 29 Şubat?a kadar online başvuru yapıp, gerekli koşulları sağladığı belirlenen üniversite adayları bu uygulamadan yararlanabilecek.

    Bursa?da ana kucağından üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlarla Bursa?da eğitimin çıtasını yükselten Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye aldı. Gençlik merkezleri ve kütüphaneler, liseli ve üniversiteli 10 bin öğrenciye burs desteği, çorba çeşmeleri, su indirimi, ücretsiz sınava hazırlık kursları ve gençlik kulübü uygulaması gibi uygulamalara şimdi de YKS başvuru ücretlerinin karşılanması eklendi. Bursa?da bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı?na girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 29 Şubat?a kadar online başvuru yapıp, gerekli koşulları sağladığı belirlenen üniversite adayları bu uygulamadan yararlanabilecek.

  3. Başarı sizden destek bizden<br> Üniversite sınavına hazırlanan gençlere müjdeyi bizzat kendi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere ve eğitime sundukları katkılarla ülkenin geleceğini daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde inşa ettiklerini söyledi. BURSKOOP marifetiyle üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine sağlanan bursların kapsamını lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişlettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, ?Biliyorsunuz ki şehit ve gazilerimizin çocuklarının Yükseköğretim Kurumlarına giriş sınavında ücreti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteği şehrimizde YKS?ye girecek tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için uyguluyoruz. Şehrimizdeki devlet okulları, özel okullar ve açık liselerde okumakta olan ya da mezun olan öğrencilerimizin; gerekli şartları taşımaları ve onaylanmış sınav başvuru formlarını ekleyerek sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 29 Şubat tarihine kadar online başvuru yapmaları halinde ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade ediyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Çalışmak ve başarmak gençlerimizden, geleceğiniz için her türlü destek bizden? diye konuştu.

    Başarı sizden destek bizden
    Üniversite sınavına hazırlanan gençlere müjdeyi bizzat kendi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlere ve eğitime sundukları katkılarla ülkenin geleceğini daha sağlam ve daha güçlü bir şekilde inşa ettiklerini söyledi. BURSKOOP marifetiyle üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine sağlanan bursların kapsamını lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişlettiklerini ifade eden Başkan Aktaş, ?Biliyorsunuz ki şehit ve gazilerimizin çocuklarının Yükseköğretim Kurumlarına giriş sınavında ücreti, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteği şehrimizde YKS?ye girecek tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için uyguluyoruz. Şehrimizdeki devlet okulları, özel okullar ve açık liselerde okumakta olan ya da mezun olan öğrencilerimizin; gerekli şartları taşımaları ve onaylanmış sınav başvuru formlarını ekleyerek sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 29 Şubat tarihine kadar online başvuru yapmaları halinde ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade ediyoruz. Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Çalışmak ve başarmak gençlerimizden, geleceğiniz için her türlü destek bizden? diye konuştu.