Soğuk Havada Bu Hata 30 Bin TL'ye Mal Oluyor!

"Gerçekten çok önemli bir şey. Bugün yağ, antifriz ve cam suyu bakımı ortalama 2 bin 500 lira tutarken, bir araca bunu yaptırmadığımızda radyatörün patlaması, devirdaimin ya da motorun bozulması sonucunda daha fazla arızaya sebep olarak yüksek maliyetler doğurabiliyor? şeklinde konuştu.