90 Kilo Veren Güllü'nün Son Hali Herkesi Şaşırttı!
Adeta iğne ipliğe döndü
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Çıkardığı şarkılarla bir döneme damga vuran şarkıcı Güllü'nün son hali gündem oldu. 70 kilo veren 49 yaşındaki isim bir 20 kilo daha vererek son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Güllü'nün inanılmaz değişimi...
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Geçtiğimiz yıllarda yaptığı mide ameliyatı ile 70 kilo vererek büyük bir değişime imza atan ünlü şarkıcı Güllü son haliyle herkesi şaşırttı. 20 kilo daha vererek toplamda 90 kilo veren ünlü isim bir deri bir kemik kaldı.
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Değmezmiş Sana şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ünlü şarkıcı Güllü yeni klibi için bir kere daha diyet yaptı. Güllü'nün zayıflama sırrında; 1 saatlik spor, yürüyüş ve diyet programı yer aldı.
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İşte iğne ipliğe dönen Güllü'nün son hali...
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