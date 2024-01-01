Çay Tiryakilerini Sevindirecek Araştırma!
İşte vücuda etkileri
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Ülkemizin milli içecekleri arasında yer alan ve herkesin severek tükettiği çay, tüketiminin ömrü uzattığı kanıtlandı.
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Yapılan bir araştırmaya göre katılımcılara, siyah ya da yeşil çay içip içmedikleri ve ne sıklıkla içtikleri soruldu. Kan basıncı, kolesterol ve vücut yağı gibi biyolojik değerleri incelendi.
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Günlük siyah ve yeşil çay içenlerde daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri görüldüğü ve günde üç fincan çay tüketenlerde faydaların arttığı kaydedildi.
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Ayrıca "Orta düzeyde çay tüketimi, istikrarlı çay içenler arasında en güçlü yaşlanma karşıtı faydaları sergilemiştir" denildi.
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SİYAH ÇAYIN FAYDALARI: - Çay bağırsak sağlığını iyileştirebilir. - İnme Riskini Azaltmaya Yardımcı Olabilir - Çay kan şekeri seviyesini düşürebilir
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- Çayda bulunan bileşenler kanser hücreleri üzerinde etkili olabilir
- Güçlü Bir Antioksidandır
- Kemikleri Güçlendirir
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- Ağız Sağlığını Korur
- Vücuda Zindelik Verir