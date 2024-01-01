EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kamuda engelli memur ataması için son günler. EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. ÖSYM'nin aldığı başvuruların ardından yaklaşık 1 aydır beklemede olan engelli memur adaylarına sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. İşte, kamuya engelli memur atamasısında son durum...