EKPSS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
-
Kamuda engelli memur ataması için son günler. EKPSS sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. ÖSYM'nin aldığı başvuruların ardından yaklaşık 1 aydır beklemede olan engelli memur adaylarına sevindirici haber Bakan Göktaş'tan geldi. İşte, kamuya engelli memur atamasısında son durum...
-
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Kamuya 2 bin 392 yeni engelli atamasının sonuçları 19 Şubat Pazartesi günü belli olacak. Atamaların pazartesi günü yapılacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.
-
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.