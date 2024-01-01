Raydan Çıkan Vagonda Uluslararası Tatbikat

Metroda nefes kesen tatbikat

13 ülkeden 80 kişinin üzerinde yabancı uzman, 20 kurum katılımı, HAVELSAN ekibi, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Akıllı Şehircilik Dairesi Başkanlıkları ile Burulaş ekiplerinin de katılımıyla 200?ü aşkın personelle kimyasal alan, yangın ve tren kazası tatbikatları gerçekleştirildi. Küçükbalıklı Afet Koordinasyon Merkezi?nde gerçekleştirilen kimyasal alan ve yangın tatbikatları gerçeği aratmazken, tren kazası tatbikatı ise adeta nefesleri kesti. Senaryo gereği metro, Nilüfer İstasyonu ile Odunluk İstasyonu arasındaki tünelden geçerken, deprem meydana geldi ve metro vagonu raylardan çıktı. Metrodaki yolculardan 21?i yaralanırken, olay yerine gelen ekipler, olaya son teknolojik donanımlarla müdahale etti. Müdahale ekipleri giyilebilir teknolojilerle donatılırken, ilk olarak olay yerine bir drone yönlendirildi. Olay yeri ve yaralı tespitleri öncelikle drone ile yapıldı. Bu tespitin ardından yürüyebilecek durumdaki yolcular, raylar üzerinde çıkış noktasına yönlendirilirken, müdahale ekipleri de vagona girerek içerideki yaralılarda durum tespiti yaptı. Bu tespit ekiplerin özel gözlükleri sayesinde kriz merkezinden de anlık takip edildi. Bu gözlem ve tespitlerin ardından da devreye UMKE ekipleri girdi. Yaralılara ilk müdahaleyi vagon içinde yapan ekipler, termal battaniyeye sardıkları yaralıları sedye ile raylar üzerinde istasyona kadar taşıdı. Yaklaşık 3 saat süren tatbikat, başarıyla tamamlandı.